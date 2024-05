Nell'editoriale per Sportitalia, Michele Criscitiello ha espresso una critica netta verso il Football Director della Juvnetus Cristiano Giuntoli per il modo in cui ha gestito la situazione con Massimiliano Allegri nella società bianconera.

L'errore di Giuntoli nella gestione della situazione riguardante Massimiliano Allegri alla Juventus

"La colpa è solo di Giuntoli che quando è arrivato a Torino doveva imporsi su Allegri. Il nuovo corso Juventus ha dato un mandato ben preciso al direttore che ha lasciato uno scudetto a Napoli". Queste le dichiarazioni di Michele Criscitiello nel suo editoriale per Sportitalia.com.

Come spiega il giornalista Giuntoli non aveva l'obiettivo di vincere subito con la Juventus ma di ricostruire con Allegri una stagione alla guida tecnica, con l'idea di portare Luciano Spalletti alla Juventus nella stagione successiva. Tuttavia, quando Spalletti è diventato indisponibile, Giuntoli ha iniziato a valutare altri profili di allenatori, finendo per puntare su Thiago Motta.

I dissapori fra Allegri e Giuntoli incrementati dopo Natale

Come scrive Criscitiello i contrasti fra Allegri e Giuntoli sarebbero incrementati dopo Natale, con il Football Director che ha iniziato la ricerca di un nuovo allenatore. Allegri, sentendosi frustrato, ha reagito in modo esplosivo, arrivando all'episodio a Roma, dove ha perso la calma in modo inusuale.

Un esonero arrivato in maniera forzata ma necessaria a detta del giornalista sportivo. La Juventus, nota per il suo stile e la sua disciplina, non poteva tollerare il comportamento di Allegri. L'allenatore si è comportato in un modo che non gli apparteneva, rendendo l'esonero l'unica opzione percorribile per mantenere l'integrità del club.

Il presunto litigio fra Allegri e Giuntoli dopo la finale di Coppa Italia

Secondo le ultime indiscrezioni, ci sono nuovi dettagli che emergono in merito all'allontanamento di Massimiliano Allegri dalla Juventus, sottolineando come i comportamenti dell'allenatore siano stati ritenuti non coerenti con lo stile che ci si aspetta nell'ambiente bianconero.

Uno dei principali motivi che hanno portato al contrasto fra Allegri e la dirigenza della Juventus e al successivo esonero riguarderebbe la discussione avvenuta fra il tecnico e il Football Director Cristiano Giuntoli davanti alle telecamere dopo la finale di Coppa Italia. Il litigio, infatti, non si sarebbe chiuso in quella sede, ma è proseguito anche durante il tragitto che ha riportato la squadra in albergo dopo la partita. Questo episodio ha segnato un contrasto ormai insanabile tra i due, contribuendo significativamente alla decisione della società bianconera di allontanare il tecnico livornese.