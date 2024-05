Secondo le ultime indiscrezioni di calciomercato riferite dal giornalista Alfredo Pedullà, Giovanni Di Lorenzo del Napoli avrebbe chiesto la cessione e sarebbe seguito sia dall'Inter che dalla Juventus. Entrambe le squadre, infatti, dovrebbero aggiungere un terzino destro alla propria rosa in estate.

Pedullà conferma: 'Di Lorenzo vuole andare via e solo due club in Italia possono prenderlo, Juve e Inter'

Il giornalista Alfredo Pedullà ha registrato un video sul proprio canale Youtube parlando dell'indiscrezione di mercato che vorrebbe Giovanni Di Lorenzo lontano dal Napoli: "Lui vuole andare via soprattutto perché ha capito che in caso di offerta la società lo avrebbe ceduto senza problemi.

Si è sentito come l'ultima ruota del carro e la sua decisione è irrevocabile e mi hanno detto che non ci sarà allenatore che potrà fargli cambiare idea. Ora la domanda è, dove può andare Di Lorenzo? In una lista di squadre che comprende la Liga e la Premier cosi come ha fondate speranze di restare in Serie A. In Italia ci sono due club nelle condizioni per provare ad acquisirlo, Inter e Juventus".

Il giornalista ha poi aggiunto: "L'Inter deve fare una scelta su Dumfries, che ha un contratto in scadenza nel 2025 e non può aspettare di portarsi dietro questo discorso nella prossima primavera. Di Lorenzo piace ai nerazzurri perché duttile, in quanto può giocare in una difesa a quattro, cosi come in una difesa a tre".

Pedullà ha infine concluso: "La Juve penso abbia qualche chance in più, perché in quel settore i bianconeri cercano e perché dovranno prendere delle decisioni anche su Danilo. Giuntoli inoltre apprezza tanto Di Lorenzo e lo conosce dai tempi di Napoli. Ovviamente la trattativa con De Laurentiis non sarebbe semplice, ma nel club partenopeo ora c'è Manna, che potrebbe essere il trait d'union fra le parti.

Certo, se i bianconeri pensano di pagare poco Di Lorenzo sbagliano alla grande, perché il terzino è il capitano e perché non è un giocatore anziano. La sua valutazione? 20 milioni di euro".

Gli utenti social rispondo a Pedullà: 'Di Lorenzo farebbe proprio al caso della Juventus'

Diversi utenti di Youtube hanno partecipato alla discussione iniziata da Pedullà: "Di Lorenzo casca a fagiolo non a caso.

La Juventus ha bisogno di un terzino destro e credo che con Giuntoli abbia ottimi rapporti. Mi sembra di rivedere le scelte della prima Juve di Conte", scrive un tifoso bianconero.

Un altro invece, più pessimisticamente, aggiunge: "Temo che Juve e Napoli di trattative di mercato con De Laurentiis di mezzo non ne faranno più, a meno che non siano affari alla Higuain e quindi operazioni atte a indebolire l'avversario o viceversa ricavare più soldi possibili".