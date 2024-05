La contesa per Joshua Zirkzee si farebbe sempre più accesa sul mercato, con la Juventus e il Milan che si contendono il talentuoso attaccante olandese. Tuttavia per le due squadre italiane, non mancano le insidie, con l'Arsenal che si profila come un terzo incomodo pronto a intromettersi nella trattativa.

Zirkzee, in forza al Bologna dall'estate 2022, ha fatto parlare di sé grazie alle sue prestazioni e ai suoi gol, diventando un vero e proprio uomo copertina della squadra di Thiago Motta con ben 12 reti messe a segno tra campionato e Coppa Italia.

Arrivato dal Bayern Monaco, è costato 8 milioni di euro e la squadra bavarese ha un diritto di riacquisto tra i 40 e i 50 milioni. Al momento però non risulta alcun interesse in merito da parte dei vice campioni di Germania.

Il Milan su Zirkzee

La sfida per l'olandese tra Milan e Juventus sul mercato si fa sempre più serrata, con i rossoneri pronti a investire una parte consistente del proprio budget estivo sull'acquisto di Zirkzee, che diventerebbe così l'attaccante più costoso nella storia del club. Al giocatore il Milan può offrire un ruolo centrale nel proprio attacco, che a luglio resterà orfano di Giroud.

Più concrete sarebbero le argomentazioni dei rossoneri per il Bologna: Saelemaekers è in prestito ai felsinei con riscatto fissato a 10 milioni.

Le prestazioni dell'attaccante belga hanno convinto la dirigenza rossoblù e si va verso il riscatto. Potrebbe rivestire un ruolo importante per l'eventuale riuscita della trattativa.

La Juve su Zirkzee

La Juventus, dopo aver sondato il terreno nelle scorse settimane, sembra ora pronta a entrare decisamente in gioco per Zirkzee.

Il club bianconero vede nell'olandese non solo un investimento per il presente, ma soprattutto per il futuro, considerandolo uno dei giovani più promettenti sul mercato europeo. La prospettiva di affiancarlo a Dusan Vlahovic nel reparto offensivo della squadra rappresenta un'opportunità che la Juventus non intende lasciarsi sfuggire.

Due le carte importanti che potrebbe giocarsi la Juventus: una è la possibilità per Zirkzee di ritrovare probabilmente proprio Thiago Motta sulla panchina bianconera, l'allenatore che l'ha definitivamente consacrato nella stagione in corso. L'altra è la prospettiva, per Zirkzee, di giocare in bianconero il Mondiale per Club, torneo al quale la Juve è qualificata per l'estate 2025.

L'Arsenal e la volontà di Zirkzee

Anche dall'estero giungono voci di un interesse su Zirkzee: ad esempio l'Arsenal potrebbe inserirsi nella corsa all'olandese, forte di budget ben superiori a qualsiasi squadra italiana. Il club inglese è consapevole della preferenza di Zirkzee per la Serie A, ma un'eventuale offerta economica cash dei londinesi al club felsineo e al giocatore, potrebbe far saltare il banco e convincere Zirkzee a trasferirsi in Premier League.