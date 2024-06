Secondo le ultime indiscrezioni di calciomercato commentane anche dal giornalista sportivo Marcello Chirico a TV Play, Federico Chiesa potrebbe aspettare di svincolarsi a parametro zero nel 2025 dalla Juventus per poi andare all'Inter. Anche lo speaker Edoardo Mecca sul proprio account X ha commentato quella che a oggi sarebbe una situazione complessa tra la società piemontese e l'esterno classe '97.

Chirico: 'Chiesa all'Inter a parametro zero? non mi stupirei, Giuseppe Marotta è furbo ed il toscano è un professionista'

"Chiesa all’Inter da parametro zero?

Non mi stupirei. Lui è venuto alla Juve perché gli piaceva. Ma è un professionista. Starei attento a Marotta, che è un volpone”, questa è l'indiscrezione di Calciomercato che ha commentato ai microfoni di TV Play il giornalista sportivo Marcello Chirico. Una notizia che avrebbe del clamoroso, vista la rivalità tra le due società, ma che troverebbe degli appigli piuttosto evidenti: il primo, Chiesa non starebbe trovando l'accordo per rinnovare con la Juventus e per questo potrebbe attendere un anno, il suo ultimo in bianconero, per poi svincolarsi nell'estate del 2025.

In secondo luogo poi Marotta è solito cogliere occasioni di mercato a parametro zero: ne è un esempio il meno recente colpo di Onana, prelevato senza costo di cartellino e rivenduto per circa 60 milioni di euro al Manchester United o i più recenti Zielinski e Taremi, due elementi di qualità indiscusse bloccati dalla società nerazzurra ormai da settimane.

Prendendo infine in considerazione il profilo di Chiesa, l'Inter rappresenterebbe per il toscano un passo in avanti rispetto alla carriera finora svolta alla Juventus ed approderebbe in una delle squadre che gli assicurerebbe in pianta stabile la partecipazione alle massime competizioni europee ed uno stipendio alla sua altezza.

Tutti fattori che club come Roma e Napoli ad oggi faticherebbero a garantirgli.

Juve, Mecca: 'La società ha proposto un rinnovo a Chiesa alle stesse cifra ma il toscano vuole un aumento'

Della situazione inerente Federico Chiesa ha scritto sul proprio account X anche lo speaker radiofonico Edoardo Mecca: "Situazione Chiesa: la Juve ha proposto rinnovo alle stesse cifre attuali; Chiesa vuole rimanere alla Juve ma con aumento.

La società ha fatto capire che la scelta rimane a lui ma se vuole cambiare squadra la cifra non dev’essere inferiore di 40 milioni circa".

Mecca, in un secondo messaggio, ha poi commentato un altro tema piuttosto caldo in casa Juventus, quello inerente il rinnovo di Adrien Rabiot: "Situazione Rabiot: la Juve non andrà oltre la cifra proposta. Determinante sarà Thiago Motta nel convincere il giocatore del progetto".