Nelle scorse ore il giornalista sportivo Marcello Chirico ha commentato sul social network X il deludente Europeo giocato con la Serbia dall'attaccante della Juventus Dusan Vlahovic, criticandolo in maniera piuttosto decisa e invocandone la cessione da parte del club bianconero.

Juventus, Vlahovic stecca con la Serbia, Chirico non perdona: 'La fiducia nei suoi confronto è finita, va ceduto'

"La fiducia è finita da un pezzo, è un sopravvalutato: va ceduto" questo è quanto esclamato dal giornalista sportivo Marcello Chirico in un post su X nel quale si commentava l'Europeo di Dusan Vlahovic.

Il centravanti della Juventus, atteso ai nastri di partenza della kermesse internazionale come uno dei calciatori da seguire con maggiore attenzione, è stato effettivamente uno degli elementi più in ombra dell'intero torneo. Il suo percorso con la Serbia è andato di pari passo con i risultati scadenti ottenuti dalla nazionale guidata da Dragan Stojković, storico ex calciatore che da CT ha chiuso Euro2024 conquistando appena 2 punti in 3 gare disputate. Ovviamente le prestazioni di Vlahovic, come dei suoi compagni, hanno inciso sullo scarso bottino ottenuto dalla Serbia e quello zero nella casella dei gol segnati dal centravanti bianconero pesa come un macigno. Dal bomber della Juventus, infatti, ci si aspettava un torneo che lo consacrasse tra i migliori attaccanti in giro per l'Europa ma il buco nell'acqua fatto dall'ex Fiorentina, confermerebbe le tesi di quei tifosi che considererebbero Vlahovic un profilo estremamente sopravvalutato.

"Non mi è mai piaciuto, 80 milioni buttati" è stato poi il commento finale di Chirico, che pone una pietra sopra la valutazione del centravanti serbo.

Juventus, tanti tifosi dicono la loro sulle prestazioni di Vlahovic: 'Fiducia in questo ragazzo è da ripensare'

Tanti tifosi della Juventus hanno dunque commentato sul web le prestazioni effettuare da Vlahovic con la Serbia: "L'argomento del giorno non può che essere Dusan e il suo pietoso Euro2024: fino a ieri passava la tesi che fosse il gioco di Allegri a penalizzarlo, ma cominciano ad essere troppi i contesti in cui Vlahovic non si trova a suo agio, la fiducia in questo ragazzo è da ripensare" dice un utente X preoccupato.

Un altro poi aggiunge: "La cosa grave è che Vlahovic non ha avuto infortuni come Chiesa , è pure sano e soprattutto la Juventus lo venderebbe subito ma non ha acquirenti che possano pagare ingaggio". Un tifoso della Juventus invece va controcorrente dicendo: "Vlahovic giocava dietro Mitrovic manco fosse un trequartista, la Serbia è penosa più del gioco di Allegri, si vedrà con Motta quest'anno che giocatore sarà".