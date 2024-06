Nelle scorse ore il giornalista sportivo Giovanni Albanese è stato ospite ai microfoni di Juventibus parlando di quello che potrebbe essere il futuro di Federico Chiesa e sottolineando come l'esterno classe '97 sarebbe più fuori che dentro il progetto della società piemontese.

Juve, Albanese: 'Chiesa nel progetto di Thiago Motta ci sta a fatica e penso sia con un piede fuori dal club'

Il giornalista sportivo Giovanni Albanese ha parlato ai microfoni di Juventibus della situazione che si starebbe complicando tra la Juventus e Federico Chiesa: "A me pare ci sia poca apertura sul fronte del rinnovo ponte che altro non sarebbe un modo per blindare l'investimento e per vendere meglio il giocatore.

La verità è che Federico Chiesa nel progetto tecnico impostato da Thiago Motta ci sta a fatica ed oggi l'attaccante classe '97 è con un piede più fuori che dentro alla Juventus"

Sulle richieste dell'esterno, Albanese ha continuato: "Chiesa per rinnovare fa delle richieste che non sono solo di natura economica: lui vuole rappresentare quel top player che ritiene di poter essere in qualsiasi altra squadra. Fatico ad immaginarlo in un club senza Champions League come fatico ad immaginarlo adempiere alle richieste di Thiago Motta. L'italo-brasiliano vuole degli esterni che rientrano, si sacrificano, corrono dietro l'avversario, tutte caratteristiche che il toscano non possiede".

Il giornalista, continuando sul tema Chiesa ha poi aggiunto: "Quello che sta costruendo Cristiano Giuntoli è attorno alla figura di Thiago Motta no attorno ad un calciatore e per l'esterno la Juventus prenderà un elemento ideale per le richieste dell'italo-brasiliano.

Alexis Saelemaekers ad esempio è sicuramente un calciatore che fa quello che gli chiede Motta".

Infine, Albanese ha dedicato un commento a quello che sembrerebbe essere il futuro di Bremer:" Di fronte ad un'offerta importante può lasciare la Juventus, anche se Thiago Motta lo considera una pedina importante. Dopodiché, non credo che il brasiliano avrà intenzione di lasciare il club bianconero, potendo giocare nella prossima stagione sia la Champions League che il mondiale per club".

Juventus, i tifosi commentato le parole di Albanese: 'Chiesa non mostra alcun interesse per il nuovo progetto'

Tanti tifosi hanno commentato le parole dette da Albanese: "Il fatto che Chiesa chiede un notevole aumento di stipendio altrimenti non firma neanche per un anno nonostante i problemi che ha, indicano nessun interesse per il nuovo ciclo, nessuna curiosità per vedere cosa può fare con un nuovo allenatore e certamente non è positivo come atteggiamento" scrive un tifoso.

Un altro poi aggiunge: "Chiesa crede di essere un top player, ma sei top player quando dimostri di esserlo 40 partite l'anno su 55. Lui oltre ad essere discontinuo, azzecca una partita al mese da 7 in pagella, poi sparisce".