La Juventus e l'Aston Villa sarebbero molto vicine a concludere un importante accordo di mercato per Douglas Luiz che potrebbe presto trasferirsi a Torino.

Come rivelato dal noto esperto di Calciomercato Fabrizio Romano, l’allenatore in pectore della Vecchia Signora, Thiago Motta, avrebbe dato il via libera all'operazione che dovrebbe registrare le cessioni di Weston McKennie e Samuel Iling Junior oltre ad un conguaglio da 20 milioni di euro.

Questa mossa rappresenterebbe un passo strategico significativo per i bianconeri che vogliono rinforzare il loro centrocampo con un giocatore di qualità ed esperienza come Luiz.

Si discutono gli accordi personali

Juventus e Aston Villa avrebbero trovato la quadra nella trattativa che coinvolgerebbe Douglas Luiz, Weston McKennie e Samuel Iling Jr. Attualmente le parti starebbero discutendo i termini personali dei giocatori coinvolti e sarebbe tutto in fase di definizione. Anche perché l’Aston Villa ha l’esigenza di cedere entro il 30 giugno per questioni di Fair Play Finanziario.

L'avventura di McKennie in bianconero starebbe dunque per finire. L’americano, in questi anni a Torino, ha avuto un rendimento variabile (13 gol e 15 assist in 134 presenze coi bianconeri) e sembra pronto per un ritorno in Premier League, dove il suo stile di gioco dinamico potrebbe rivelarsi utile per i Villans.

Anche Iling, giovane e promettente talento, sarebbe pronto a salutare la Juventus per tornare in in Inghilterra e giocarsi le sue chance nell’Aston Villa. Per quanto riguarda Douglas Luiz, il suo possibile arrivo alla Juventus potrebbe portare maggiore qualità alla mediana visto che il giocatore brasiliano è dotato di grande talento: in stagione, Douglas Luiz ha segnato 9 gol e ha fornito 5 assist, numeri importanti per un regista e Thiago Motta potrebbe utilizzarlo soprattutto come catalizzatore di gioco.

Giuntoli è in Portogallo

Cristiano Giuntoli avrebbe portato avanti la trattativa per Douglas Luiz direttamente da Cascais. Il Football director della Juventus sarebbe infatti in Portogallo dove ha portato a Thiago Motta il contratto da firmare.

Il tecnico italo brasiliano, sempre stando a quanto rivelato da Romano, avrebbe siglato l’accordo con il club bianconero e adesso si aspetta solo l’annuncio.

Nella sua missione portoghese, Giuntoli ha fatto un punto di mercato con l’allenatore classe 82 per delineare ancora meglio le strategie di mercato della Vecchia Signora. La priorità come accennato è quella di rinforzare il centrocampo, al riguardo si aspetta anche la risposta di Adrien Rabiot per il rinnovo di contratto.

La Juventus è inoltre pronta anche a consegnare la propria porta a un nuovo numero 1: Wojciech Szczesny è a un passo dall’Al Nassr, il club incasserà cinque milioni risparmiando anche sul pesante ingaggio da 13 milioni lordi l'anno. Una volta che il polacco andrà via, i bianconeri annunceranno Michele Di Gregorio prelevato dal Monza per 18 milioni di euro.