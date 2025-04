Alla Juventus iniziano a serpeggiare i primi dubbi sull'opportunità di esercitare il diritto di riscatto fissato a 30 milioni di euro per Francisco Conceiçao. Il talentuoso esterno offensivo portoghese, arrivato in prestito oneroso dal Porto per sette milioni di euro nella passata sessione estiva di calciomercato, non sarebbe più considerato indispensabile nel progetto tecnico futuro bianconero da Cristiano Giuntoli. Questo anche nel caso in cui la Juventus riesca a qualificarsi per la prossima Champions League. Presupposto indispensabile per fare un mercato da protagonista.

Il modulo di Tudor non prevede esterni offensivi come Conceiçao

L'arrivo di Igor Tudor (con la possibilità di conferma) sulla panchina della Juventus ha portato con sé un cambio di modulo che potrebbe non esaltare le caratteristiche di un esterno offensivo puro come Francisco Conceiçao. Il tecnico croato predilige infatti un sistema di gioco basato sul modulo 3-4-2-1, con esterni a tutta fascia, dotati di grande corsa, capacità di copertura difensiva, ma dai quali non si sviluppa una fase del gioco offensiva come avveniva quando sulla panchina bianconera c'era Thiago Motta. Infatti, nell’ultima partita di campionato contro la Roma, il tecnico croato Tudor ha preferito schierare Nico Gonzalez come centrocampista esterno di destra, reputando l’argentino più idoneo per caratteristiche e gamba rispetto al portoghese che invece si è accomodato in panchina per tutta la partita.

Le ultime opache prestazioni di Conceiçao

Dopo un inizio di stagione più che promettente, con la Juventus che avrebbe trovato una sorta di accordo col Porto per il riscatto del giocatore inserendo nell’eventuale trattativa anche il cartellino di Tiago Djaló, nelle ultime uscite stagionali, le prestazioni e il rendimento di Francisco Conceiçao non hanno pienamente convinto.

Pur mostrando sprazzi del suo talento, il giovane portoghese è apparso spesso discontinuo, faticando a incidere con la costanza necessaria. A inizio marzo, dopo aver saltato per infortunio le partite contro Verona e Atalanta, Conceiçao è stato impiegato da Thiago Motta solo 16 minuti nella partita contro la Fiorentina mentre con l’arrivo di Tudor sulla panchina bianconera, l’esterno portoghese è stato impiegato per poco meno di mezz’ora contro il Genoa, restando in panchina per tutti i 90 minuti all’Olimpico contro la Roma.

Il criptico messaggio di Conceiçao: 'Un giorno loro sapranno'

Proprio al termine della recente sfida tra Roma e Juventus, Francisco Conceiçao ha pubblicato un messaggio sui propri canali social che molti hanno interpretato come un velato indizio sul suo futuro.

Le parole utilizzate: “Un giorno loro sapranno”, pur non esplicitando chiaramente la sua situazione contrattuale o le sue intenzioni, sono state lette da alcuni come un segnale di una potenziale insoddisfazione riguardo al suo impiego e alle prospettive future con la maglia bianconera. Per altri, le parole scritte da Conceiçao farebbero invece riferimento ai nuovi dirigenti del Porto e alla loro posizione non troppo favorevole ad agevolare il suo eventuale riscatto.