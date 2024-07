Nelle scorse ore il giornalista sportivo Graziano Campi ha sottolineato sul proprio canale X come i 30 milioni di euro che pagherebbe la Roma per Matias Soulé nelle casse della Juventus sarebbero ottimali per il club piemontese a patto che Giuntoli non li spenda poi per un calciatore come Tammy Abraham. Del possibile affare tra la società bianconera e quella giallorossa ha scritto su X anche il giornalista Matteo Moretto.

Juve, Campi: 'I 30 milioni della Roma per Soulé sono benedetti a patto che non prendano Abraham o El Shaarawy'

Il giornalista sportivo Graziano Campi ha scritto sul proprio account X un messaggio sull'indiscrezione di calciomercato che vorrebbe la Roma pronta ad acquisire Matias Soulé dalla Juventus: "I 30 milioni della Roma per Soulè sono benedetti.

A patto che poi la Juve non si prenda Abraham o El Shaarawy in cambio. Contanti e stop. Credo che Soulè non sia compatibile con Dybala, ma è un parere mio".

Campi, in un secondo messaggio scritto sempre sul proprio account X, ha fatto riferimento alla situazione di stallo che starebbe vivendo Chiesa e lo svincolato Rabiot: "Qualche mese fa scrissi che a Rabiot e Chiesa conveniva rinnovare con la Juventus. Non hanno ascoltato il mio consiglio: ad oggi nessuno ha offerto loro di più. E' un dejà vu alla Dybala".

Moretto: 'La Roma è interessata a Soulé e il calciatore è attratto dal progetto giallorosso'

Anche il giornalista sportivo Matteo Moretto ha scritto sul proprio account X dell'affare che starebbero mettendo in piedi Roma e Juventus per Soulé: "La Roma è molto interessata a Matias Soulé ma al momento non è ancora stata presentata un’offerta ufficiale.

La Roma considera Soulé ideale per il progetto giallorosso e ritiene che Roma sia la piazza giusta per la sua crescita, per confermarsi come un grande talento".

Moretto in un secondo messaggio è poi sceso nel dettaglio di quella che sarebbe la preferenza di Soulé rispetto alla piazza di Roma o di Leicester, altro club accostato all'esterno: "L’argentino è attratto dal progetto Roma e preferirebbe trasferirsi nella Capitale nonostante la forte concorrenza del Leicester".

Il doppio messaggio di Moretto ha attratto l'attenzione di diversi utenti di X: Si pesta i piedi con Dybala entrambi mancini giocatori molto simili che occupano le stesse zolle" scrive un tifoso convinto dell'eventuale incompatibilità tra i due attaccati argentini nella Capitale. Un altro poi aggiunge più seccamente: "La Roma non deve avviare trattative. Deve fare una offerta da 35 milioni. Spero che cominciamo a comportarci come fanno le altre squadre con noi".