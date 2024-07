Nelle scorse ore il giornalista sportivo Michele Criscitiello ha scritto un editoriale su Sportitalia riferendosi alla Juventus e al desiderio del ds Cristiano Giuntoli di assestare altri due colpi di calciomercato per lanciare la sfida scudetto all'Inter. Il giornalista Gianni Visnadi invece, su Radio Sportiva, si è detto convinto che la Juve potrà puntare ad arrivare fra le prime sedici della prossima Champions League.

Criscitiello: 'Il piano di Giuntoli è chiaro, altri due acquisti top per lanciare la sfida scudetto all'Inter'

Il giornalista sportivo Michele Criscitiello ha scritto un editoriale sul portale Sportitalia.com e facendo riferimento alla Juventus ha detto: "Il club bianconero è un cantiere e Giuntoli sta ricostruendo una squadra con principi forti.

Ovviamente gli esuberi sono un problema e bisogna fare cassa per sfoltire. L’ostruzionismo di alcuni calciatori non fa bene alla società. Per gli acquisti è abbastanza chiaro: arriveranno altri due top per provare a lanciare da subito la sfida scudetto all’Inter".

Criscitiello ha poi sottolineato come Cristiano Giuntoli non dovrebbe essere considerato uno sprovveduto del settore e che di conseguenza, l'aver scelto di cedere Soulé alla Roma e mettere sul mercato Federico Chiesa sia una manovra ben ponderata. Chiudendo poi l'argomento Juve, il giornalista ha ribadito con forza quanto poco contino le amichevoli estive e che di conseguenza le critiche ricevute dai ragazzi di Thiago Motta per il 3-0 subito dal Norimberga siano frutto di una moda lanciata dal volubile mondo dei social.

Scrivendo poi del Napoli, Criscitiello ha evidenziato le capacità di Antonio Conte, che in poche settimane non solo ha preso in mano la squadra partenopea, ma è riuscito a far evaporare tutti il malcontento che si respirava all'interno dello spogliatoio. Secondo il giornalista, la società campana sarebbe però in ritardo sul mercato a causa della mancata cessione di Victor Osimhen.

Stando a quanto riportato da Criscitiello, il nigeriano avrà un tempo limite per capire cosa fare del suo futuro e per sbloccare la sessione in entrata del Napoli.

Visnadi: 'Credo che la Juve, come le altre italiane, proverà ad arrivare tra le prime 16 della Champions'

Anche il giornalista Gianni Visnadi ha parlato a Radio Sportiva della Juvenl e di quella che potrebbe essere l'annata del club bianconero in Champions: "La Juventus è reduce da un anno in cui non c’era, uno in cui era come se non ci fosse stata con cinque sconfitte su sei.

Però la Juventus è la Juventus e credo che in quattro partano per provare ad arrivare tra le prime 16 in Champions, o meglio tra le prime otto. Discorso un po’ a parte per il Bologna, ci sono giocatori e allenatore nuovi e un debutto nelle coppe".