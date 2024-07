Secondo le ultime indiscrezioni di Calciomercato confermate da Alfredo Pedullà su Sportitalia, la Fiorentina avrebbe chiesto informazioni per Wojciech Szczęsny, portiere in uscita dalla Juventus. Secondo il giornalista inoltre, il club piemontese non avrebbe ancora formulato offerte ne per Galeno ne per Adeyemi.

Juve, contatti con la Fiorentina per Szczesny

L'asse di calciomercato tra Juventus e Fiorentina è stato già battezzato con il passaggio in viola di Moise Kean e secondo le ultime indiscrezioni, il club toscano si starebbe interessando anche al profilo di Wojciech Szczęsny.

A rivelare la notizia è stato il giornalista Alfredo Pedullà che ai microfoni di Sportitalia ha riferito: "C'é una suggestione Szczesny per la Fiorentina ma in quanto tale resta complicata: il polacco ha detto no a tanti club e in questo momento non si trova neanche con la Juventus. Certo, i viola cercano un portiere ma molto dipenderà dalla volontà del classe '90. Anche Rugani e McKennie sono due obiettivi di mercato che possono andare e sempre indirizzati verso Firenze".

Pedullà ha proseguito dicendo: "Queste uscite potrebbero portare alla Juventus un tesoretto che il club dovrebbe girare per l'acquisto del centrale difensivo e del trequartista. Poi i bianconeri dovranno accumulare un altro tesoretto per prendere due esterni e Giuntoli per questa ragione aspetta la decisione di Chiesa".

Il giornalista si è poi focalizzato sul discorso esterni per la Juventus: "Non sono state presentate offerte per un attaccante, dunque sia per Adeyemi che per Galeno c'é effettivamente un gradimento ma sul tavolo non sono state messe proposte. Questo perché le priorità della Juventus sono due, il difensore centrale ed il centrocampista.

Dopodiché si andrà sull'esterno offensivo".

Infine Pedullà ha sottolineato: "Galeno è un profilo da prendere in considerazione, anche perché ha una valutazione più fattibile. Se invece la Juventus prendere il tesoretto che potrebbe incassare dalle cessioni e li investe tutti per Adeyemi, dopo non gli rimangono più soldi per acquisire il secondo esterno che Thiago Motta vorrebbe".

Juventus, i tifosi rispondo a Pedullà: 'Manca meno di un mese dall'inizio del campionato e siamo migliorati 0'

Tanti tifosi hanno dunque commentato le indiscrezioni riferite da Pedullà: "Galeno è una copia per caratteristiche di Chiesa: ha corsa, è forte nell'1 contro 1, è di piede destro e gioca a sinistra. Il problema è di natura tattica, perché corre a fatica all'indietro e gioca a testa bassa. Adeyemi non c'entra nulla con Chiesa, è mancino e gioca a destra, praticamente è il sostituto di Soulé" dice utente Youtube. Un altro, pessimisticamente aggiunge: "Ci manca tutto: difensore centrale , esterni offensivi, un centrocampista, qualche riserva. Squadra migliorata zero e manca un mese alla fine del mercato".