La Juventus sta cercando di definire quanto prima le trattative di mercato per rinforzare la rosa per la nuova stagione, seguendo le direttive del Football Director Cristiano Giuntoli. Come scrive il giornalista sportivo Fabrizio Biasin su tuttomercatoweb.com, sono tre i rinforzi sui quali sta lavorando la società: Todibo vicinissimo, Koopmeiners il sogno a centrocampo e infine Adeyemi è il preferito per il settore avanzato bianconero.

Le dichiarazioni di Biasin sul mercato della Juve

"Tre rinforzi sicuri in arrivo (del resto ce lo ha detto Giuntoli): Todibo è vicinissimo (35 milioni al Nizza), Koopmeiners resta il sogno unico e solo a centrocampo, per l’attacco si punta a Karim Adeyemi, anche se la valutazione del Borussia (45 milioni) spaventa un po’".

Queste le dichiarazioni di Fabrizio Biasin sul mercato della Juventus. Parliamo di investimenti onerosi considerando le valutazioni di mercato del Nizza per Todibo, dell'Atalanta per Koopmeiners, e del Borussia Dortmund per Karim Adeyemi. Il giornalista sportivo ha voluto parlare anche di Federico Chiesa, in scadenza di contratto con la società bianconera a giugno 2025. Secondo Biasin il nazionale italiano lascerà la società bianconera ma sarà importante per la Juventus si definisca presto così che la società bianconera investa sull'ala offensiva che serve per il gioco di Thiago Motta.

La trattativa di Todibo e il possibile inserimento di Djalò

Secondo le ultime indiscrezioni riportate da Claudio Raimondi, esperto di mercato di Sportmediaset, la Juventus sta lavorando su una formula di trasferimento che prevede un prestito con obbligo di riscatto per Todibo.

Questa soluzione permetterebbe ai bianconeri di dilazionare l'esborso economico, facilitando l'acquisizione del difensore francese.

Un elemento interessante emerso dalle trattative riguarda l'inserimento di Tiago Djalo come contropartita. Djalo, che non ha convinto Thiago Motta durante la pre-season, potrebbe essere ceduto in prestito al Nizza.

La Juventus avrebbe presentato un'offerta ufficiale all'Atalanta per Koopmeiners

Secondo il giornalista sportivo Fabrizio Romano la Juventus avrebbe offerto 45 milioni di euro. In un post pubblicato sul suo profilo X ha dichiarato: "La Juve presenta la prima offerta ufficiale all'Atalanta per ingaggiare il principale obiettivo Teun Koopmeiners.

Sul tavolo c'è una proposta da 45 milioni di euro per il centrocampista olandese".

Per quanto riguarda il settore avanzato, la Juventus starebbe lavorando su Karim Adeyemi del Borussia Dortmund. La conferma è arrivata anche dal giornalista sportivo Gianluca Di Marzio, che recentemente ha parlato di un'offerta da 35 milioni di euro più 10 milioni di euro di bonus al Borussia Dortmund per il cartellino del gocatore.