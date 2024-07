Nelle scorse ore il giornalista sportivo Romeo Agresti ha commentato lo scetticismo che si respira intorno all'ambiente Juve per l'eventuale doppio acquisito di Teun Koopmeiners e Karim Adeyemi che i bianconeri potrebbero assestare, sottolineando come il ds Cristiano Giuntoli avrebbe le idee chiare sul come agire. Agresti ha poi comunque ricordato come la società piemontese si sia privata in poche ore di due giovani talenti quali Dean Huijsen e Matias Soulé.

Juventus, Agresti: 'Dove il club prende i soldi per Koopmeiners ed Adeyemi non è un problema dei tifosi'

Il giornalista sportivo Romeo Agresti ha parlato sul proprio canale Youtube commentando lo scetticismo che circolerebbe nell'universo Juventus rispetto al possibile doppio colpo che vedrebbe Teun Koopmeiners e Karim Adeyemi arrivare insieme alla Continassa: "Non c'entra niente Koopmeiners con Adeyemi, o meglio in termini di investimento posso capire l'interrogativo di molti che si domandano dove prende i soldi la Juventus per chiudere due operazioni di tale entità. Ma questo non è un problema dei tifosi bensì dei dirigenti e se loro hanno pronta l'offerta anche per il tedesco, oltre per l'olandese, significa che in qualche modo riusciranno a fare".

Agresti ha poi continuato su questo tema dicendo: "Sicuramente avranno pensato il modo per far quadrare tutti i conti e non dimentichiamo che in pochi giorni la società bianconera ha sacrificato due talenti importanti come Dean Huijsen e Matias Soulé. Poi a questo ragionamento bisogna sempre aggiungere che una base economica stanziata per il mercato la Juventus già ce l'aveva".

Infine, il giornalista ha sottolineato: "Dobbiamo far lavorare queste persone e munirci di pazienza. Non credo che la squadra sarà pronta al 100% per la prima di campionato col Como ma la società ha dei nomi in testa ben precisi e si continuerà a lavorare per portarli alla corte di Thiago Motta. In ogni caso ricordo a tutti che la Juventus ha portato a Torino già 5 calciatori per potenziare la rosa".

Juventus, i tifosi rispondo ad Agresti: 'Mercato per ora insufficiente per nomi e tempi'

Tantissimi tifosi hanno dunque commentato le parole di Agresti: "60 milioni per Koopmeiners è assurdo e dato che mi pare che l'Atalanta ha fatto capire che non si schioda da lì spero che Giuntoli faccia un colpo come Douglas Luiz di cui non sapeva niente nessuno fino all'ultimo" scrive un utente Youtube. Un altro poi aggiunge: "Abbiamo fatto 5 colpi 3 dei quali inutili, abbiamo un portiere più scarso di quello che avevamo. Adzic è un 18 enne che nella Juve del passato avrebbe giocato nella primavera. Cabal un giocatore indifferente, l'unico acquisto della Juve che alza il livello è Douglas Luiz ma nel frattempo abbiamo anche perso Rabiot. Vediamo alla fine, per ora mercato insufficiente nei nomi e nei tempi".