La Juventus continua a lavorare sulle cessioni per agevolare i rinforzi, e fra i giocatori sul mercato figura Hans Nicolussi Caviglia. Il centrocampista di 24 anni è al centro di diverse attenzioni, con il Lecce che sembra essere l'ultima squadra ad essersi interessata al giovane talento bianconero. Infatti, i rumor di mercato riportano che il club salentino è alla ricerca di un centrocampista dopo la mancata concessione dell'idoneità sportiva a Joan Gonzalez, e Nicolussi Caviglia sembra essere il profilo ideale per rinforzare il settore. Allo stesso tempo il centrocampista starebbe cercando di convincere Thiago Motta a confermarlo.

La Situazione del Giocatore

Nonostante l'interesse del Lecce, Nicolussi Caviglia sembra poco disponibile a trasferirsi nella società pugliese. In questi primi giorni di preparazione, il giovane centrocampista sta lavorando duramente per convincere Thiago Motta a confermarlo e a guadagnarsi un posto nella rosa della Juventus. Tuttavia, il suo futuro rimane aperto a diverse possibilità.

Oltre al Lecce, sullo sfondo ci sono anche altre squadre interessate a Nicolussi Caviglia. Tra queste, Como, Parma e soprattutto Venezia. Il club lagunare sarebbe addirittura pronto a presentare un'offerta ufficiale alla Juventus, mettendo ulteriore pressione sulle altre pretendenti.

Le possibili cessioni della Juventus

La Juventus spera di guadagnare circa 2-3 milioni di euro dalla cessione di Nicolussi Caviglia, somma che potrebbe contribuire al tesoretto necessario per finanziare i colpi in entrata. Il centrocampista non è l'unico che potrebbe lasciare la società bianconera nel Calciomercato estivo. Rimanendo in tema centrocampista Fabio Miretti sarebbe pronto a fare un'esperienza professionale in prestito in Serie A.

A questi bisogna aggiungere Szczesny, De Sciglio, Rugani, McKennie, Arthur Melo, Filip Kostic e Arkadius Milik, tutti giocatori nella lista delle partenze della società bianconera.

La Juventus lavora a diversi rinforzi

La volontà della Juventus è quella di utilizzare i ricavi delle cessioni per rafforzare la squadra con acquisti specifici, come Jean-Clair Todibo per la difesa e Teun Koopmeiners per il centrocampo.

A questi potrebbero aggiungersi un terzino destro ed uno o due ali offensive, soprattutto se si dovessero definire le cessioni anche di Matias Soulé e Federico Chiesa.

Per il ruolo di terzino destro piace Tiago Santos del Lille, valutato 15 milioni di euro. Nel settore avanzato sono due i nomi sui quali la società bianconera starebbe lavorando. Uno su tutti Jadon Sancho del Manchester United, che arriverebbe in prestito con obbligo di riscatto la prossima stagione. Altro nome gradito è Domenico Berardi, che potrebbe lasciare il Sassuolo per 12-13 milioni di euro.