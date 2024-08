La situazione di Federico Chiesa alla Juventus continua a essere uno degli argomenti principali del Calciomercato estivo. Con il contratto in scadenza a giugno 2025, il nazionale italiano non sembra preoccupato dall'eventualità di andare a scadenza. In tutto questo una società in particolare che starebbe osservando come spettatrice interessata la vicenda: si tratta dell'Inter, che potrebbe decidere di ingaggiare il giocatore a parametro zero la prossima stagione nell'eventualità in cui il giocatore non trovasse l'intesa con la Juventus e dovesse rimanere a Torino fino a giugno.

Intanto, però il Football Director Cristiano Giuntoli starebbe cercando di vendere il giocatore e pare disposto anche ad accettare offerte inferiori al reale valore del giocatore, intorno ai 25 milioni di euro (o forse anche meno con il passare del tempo).

Inter su Federico Chiesa a parametro zero: lo scenario

In Italia, Napoli e soprattutto Roma hanno mostrato interesse, ma quanto pare in caso di addio a Torino Chiesa preferirebbe eventualmente trasferirsi lontano dalla Serie A.

Dall'estero, però, non ci sono state offerte concrete fino ad ora: non sono arrivate per ora offerte neanche dal Tottenham (che pareva nei giorni scorsi il club maggiormente interessato) e in questo contesto, si fanno sempre più decise le indiscrezioni di un possibile futuro trasferimento all'Inter.

La società milanese starebbe riflettendo sulla situazione: al momento non c’è posto per lui nella rosa nerazzurra né l'intenzione di investire per un acquisto, ma in futuro potrebbe esserci un'occasione a parametro zero, considerando pure la stima professionale di Simone Inzaghi nei suoi confronti.

La possibile partenza di Chiesa può far arrivare alla Juventus di almeno due ali offensive

Gli investimenti della Juventus nel settore avanzato passano evidentemente anche dalle cessioni. Arriverà almeno un'ala offensiva, ma potrebbero diventare due se dovesse partire Federico Chiesa. Il primo nome rimane Karim Adeyemi, ma la sua valutazione di mercato vicina ai 45 milioni di euro non agevola la trattativa.

L'alternativa è Nico Gonzalez, che lascerebbe la Fiorentina per circa 30 milioni di euro. Piacciono anche Wenderson Galeno del Porto e Domenico Berardi del Sassuolo.

Per quanto riguarda il centrocampo si continua a lavorare per Teun Koopmeners, ma al momento c'è distanza fra richiesta dell'Atalanta e offerta della società bianconera.