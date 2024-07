Nelle scorse ore il giornalista sportivo Riccardo Trevisani ha parlato alla trasmissione Cronache di spogliatoio della possibile cessione di Federico Chiesa da parte della Juventus, sottolineando come il club piemontese sbaglierebbe a vendere un calciatore forte come il classe '97. Anche il giornalista Daniele Longo su calciomercato.com ha scritto dell'esterno toscano e del piano che avrebbe Thiago Motta per la costruzione del nuovo attacco bianconero.

Juventus, Trevisani: 'Non avrei venduto Chiesa ma hanno deciso di monetizzare perché Motta non lo utilizzerebbe'

Il giornalista sportivo Riccardo Trevisani è stato ospite ai microfoni della trasmissione Cronache di spogliatoio e parlando della possibile cessione di Federico Chiesa da parte della Juventus ha detto: "Secondo me il club bianconero non fa bene a vendere l'esterno toscano, perché parliamo di un giocatore forte. Tuttavia Thiago Motta ha un'idea di gioco dove che prevede palleggiatori e calciatori di pensiero e cosi come a Bologna appena poteva teneva fuori Orsolini, alla Juventus appena potrebbe terrebbe fuori Chiesa. Quindi a questo punto conviene che monetizzino per l'attaccante".

Trevisani, parlando poi del difensore Mario Hermoso e delle voci di mercato che lo accosterebbero sia al Napoli che all'Inter ha detto: "Lo spagnolo farebbe comodo ad entrambe le formazioni ma credo ne abbia maggior bisogno la squadra di Antonio Conte. Inzaghi dietro è coperto e non credo Marotta voglia un calciatore cosi in avanti con l'età".

Riferendosi infine alla Roma Trevisani ha parlato delle indiscrezioni che vorrebbero il club giallorosso sull'attaccante Sorloth: "A 38 milioni non sarebbe l'attaccante ideale per la Roma mentre ad una cifra più vicina ai 25 penso di si. E' un centravanti forte, mancino di piede, fisico ma anche discretamente tecnico. Non è un calciatore bellissimo da vedere per le movenze ma nella capitale potrebbe emozionare i tifosi perché è uno che tira molto forte".

Juventus, Longo: 'Sacrificare Chiesa e trattenere Soulé è la strategia scelta da Thiago Motta'

Della possibile cessione di Federico Chiesa da parte della Juventus ha scritto su Calciomercato.com anche Daniele Longo: "La Juve ha deciso di cedere Federico Chiesa in questa sessione di mercato. A quale prezzo? Cristiano Giuntoli parte da una richiesta da 25 milioni di euro, bonus compresi, con la consapevolezza che il contratto in scadenza nel 2025 non gioca a favore della Vecchia Signora. Sacrificare l’ex Fiorentina per confermare in rosa Matias Soulé é la strategia scelta di Motta". Longo ha poi continuato nel suo editoriale sottolineando come la Juventus, una volta ceduto Chiesa, avrebbe intenzione di lanciare l'offensiva per Jadon Sancho.

L'esterno del Manchester United avrebbe dato il suo consenso a passare alla Continassa ma i "Red Devils" non lo lascerebbero andare per meno di 50/60 milioni di euro. Anche per questo Giuntoli vorrebbe un prestito.