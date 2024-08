In vista dell'esordio in campionato contro il Como, la Juventus di Thiago Motta è pronta a chiudere il suo pre-campionato. Domenica 11 agosto ore 15:00 in Svezia, amichevole dal sapore di Champions League per i bianconeri che se la vedranno contro l'Atletico del Cholo Simeone. In attacco, si va verso la conferma di Vlahovic mentre a centrocampo possibile debutto dal primo minuto per Douglas Luiz.

Juve, 4-2-3-1 per Motta. Vlahovic in attacco, conferma per Gatti in difesa

Per quanto riguarda la possibile formazione bianconera, mister Thiago Motta dovrebbe optare per un undici che dovrebbe avvicinarsi molto a quello che scenderà in campo contro il Como nella prima giornata di Serie A.

Si va verso la conferma del 4-2-3-1 modulo utilizzato in tutto il pre-campionato e che sarà quello di partenza: Di Gregorio tra i pali; difesa a quattro composta da capitan Danilo, Bremer, Gatti che dovrebbe vincere il ballottaggio con Cabal e Cambiaso. A centrocampo, si va verso il debutto dal primo minuto di Douglas Luiz. Il brasiliano dovrebbe comporre la diga davanti alla difesa assieme a Thuram, apparso già in ottime condizioni fisiche.

Sulle trequarti, visto ancora il mancato arrivo del trequartista, la posizione dietro la punta dovrebbe esser occupata da Manuel Locatelli. L'ex Sassuolo dovrebbe esser affiancato da Weah e Fagioli. Infine, in attacco confermatissimo Dusan Vlahovic con Milik che dovrebbe rientrare tra i convocati dopo il grave infortunio che gli ha costretto a saltare gli Europei.

Milik, sfida con l'Atletico importante per la conferma

La partita contro l'Atletico potrebbe risultare fondamentale per Arek Milik che si gioca la permanenza alla Juventus. Ritornato in gruppo lo scorso lunedì, il bomber polacco potrebbe rientrare in campo a distanza di due mesi.

La sfida coi Colchoneros e queste ultime settimane di Calciomercato potrebbero risultare fondamentali per l'ex Napoli ed Ajax che vuole a tutti costi rimanere alla Juventus e far parte del nuovo progetto targato Thiago Motta.

Milik sarebbe così il vice Vlahovic, con la Vecchia Signora che potrebbe concentrarsi su altre operazioni di mercato come Koopmeiners e Nico Gonzalez.

Formazione Atletico. Confermato Griezmann, possibile debuto per Sorloth

Come la Juve, anche l'Atletico si appresta ad una stagione importante con l'obiettivo di ritornare a competere per la Liga ed essere tra le protagoniste in Champions League.

Per la sfida contro i bianconero, il Cholo Simeone dovrebbe optare per un undici tipo in vista anche del primo impegno in campionato contro il Villareal. Proprio dal Sottomarino giallo è arrivato Alexander Sorloth che sostituisce Alvaro Morata passato al Milan. Il 28enne attaccante norvegese dovrebbe fare il suo debutto con la maglia dei Colchoneros accanto al totem Antoine Griezmann.

Tante le conoscenze che hanno miliato in Italia come De Paul e Molina. Infine, in porta Simeone non può rinunciare ad Oblak capitano e leader dell'Atletico.