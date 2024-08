Nelle ultime ore in casa bianconera si sta delineando il futuro di Nicolò Cudrig, giovane attaccante italiano in forza alla Juventus Next Gen: il classe 2002, salvo eventuali colpi di scena, rimarrà in questa stagione in Serie C con la maglia dei bianconeri dopo che Montero lo ha fatto esordire nel match di Coppa Italia contro la Giana Erminio che ha visto la sconfitta della Juventus per 2 a 1.

Cudrig è rientrato alla Juventus dopo aver trascorso un anno in prestito al Perugia dove ha collezionato 29 presenze e 1 assist. Attualmente viene valutato intorno ai 100mila euro.

Intanto la Juventus Next Gen è a lavoro per blindare i suoi talenti più preziosi come Augusto Seedorf Owusu che ha impressionato molti addetti ai lavori nell'amichevole in famiglia contro la prima squadra.

Cudrig a caccia di un riscatto con la maglia della Juventus

Nato a Cividale del Friuli il 7 agosto del 2002, Nicolò Cudrig rappresenta uno dei giovani talenti da cui la dirigenza bianconera si aspetta molto fin da quest'inizio di stagione.

L'attaccante italiano è arrivato alla Juventus nell'estate del 2021 quando il club bianconero lo acquistò dai francesi del Monaco a titolo gratuito. Con la maglia della Juventus Under 23 ha collezionato ben 76 presenze con 7 goal e 1 assist.

Dotato di una buona versatilità, riesce a ricoprire vari ruoli come l'ala destra, l'ala sinistra o la punta centrale (ruolo in cui è stato più utilizzato nel corso della sua carriera).

Ha esordito anche con le maglie della Nazionale Italiana Under 15, Under 16, Under 17 (con cui ha ottenuto buoni risultati collezionando 22 presenze e 9 goal), Under 18 e Under 20.

Dirigenza a lavoro per rinnovare Owusu

La Juventus sta lavorando al rinnovo del contratto di Augusto Seedorf Owusu, giovane centrocampista italiano della Juventus Next Gen, già legato al club fino al 2027.

La dirigenza bianconera è rimasta molto colpita dall'eccellente prestazione del giocatore classe 2005 nell'amichevole contro la prima squadra la scorsa settimana, tanto da voler prolungare il suo contratto con un adeguamento economico.

Owusu proviene dalle giovanili della Juventus con la quale ha partecipato al campionato Nazionale nel 2021/2022 per poi trasferirsi in prestito alla Primavera della Reggiana con la quale ha collezionato 26 presenze e 2 goal.

Nella scorsa stagione è ritornato a Torino e ha partecipato al campionato Primavera con la Juventus riuscendo ad ottenere 19 presenze e 1 goal.

Augusto Seedorf Owusu ha un valore di mercato stimato intorno ai 50mila euro e non ha ancora fatto il suo debutto in Nazionale. È stato impiegato non solo come centrocampista centrale, ma anche come mediano, centrocampista di sinistra e seconda punta.