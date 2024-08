La Juventus è vicina a realizzare uno dei grandi sogni di mercato: l'acquisto di Teun Koopmeiners dall'Atalanta. Come riportato dalla giornalista Fabiana Della Valle sul suo canale YouTube, i bianconeri e il club bergamasco avrebbero già trovato un accordo sulla base di 50 milioni di euro, più ulteriori 5 milioni di bonus. L'intesa sarebbe stata raggiunta, ma prima l’Atalanta deve chiudere per O’Riley del Celtic Glasgow.

L’Atalanta lavora per O’Riley

Nonostante l'accordo economico tra la Juventus e l’Atalanta sarebbe già stato trovato, per chiudere la trattativa mancherebbe un solo tassello: il nodo da sciogliere riguarderebbe il sostituto dell'olandese che i bergamaschi devono ancora assicurarsi.

Secondo le ultime indiscrezioni, il club nerazzurro avrebbe già individuato in O'Riley, centrocampista del Celtic Glasgow, considerato il profilo ideale per rimpiazzare Koopmeiners. Tuttavia, al momento, le negoziazioni con il club scozzese non hanno ancora prodotto l'esito sperato.

Il trasferimento di Koopmeiners alla Juventus dipende quindi dalla chiusura di questa operazione parallela. Solo quando l'Atalanta avrà ufficialmente un nuovo centrocampista in rosa, il talento olandese potrà compiere il passo definitivo verso Torino. Questo passaggio è cruciale non solo per il calciatore, ma anche per l'allenatore della Juventus, Thiago Motta, che spera di avere a disposizione Koopmeiners prima dell'inizio del campionato: l'inserimento di un rinforzo di qualità a centrocampo potrebbe infatti fare la differenza per i bianconeri, pronti a lottare da subito per i vertici della classifica.

La Juventus pensa anche agli altri reparti

In attesa di capire come evolverà la questione legata a Teun Koopmeiners, Cristiano Giuntoli lavora su altri reparti. Quello più caldo sarebbe quello del difensore Pierre Kalulu con cui si sarebbe raggiunto un accordo con il Milan sulla base di un prestito con diritto di riscatto. La Juve dovrebbe versare subito ai rossoneri 3,5 milioni ed eventualmente 14 di riscatto la prossima estate per il riscatto definitivo.

Nel frattempo, Giuntoli lavora anche per Nico Gonzalez, ma anche in questo caso la Fiorentina deve prima trovare un sostituto. I viola vorrebbero Gudmundsson, ma al momento non avrebbero ancora un accordo con il Genoa. Dunque, per sbloccare la trattativa servirà il via libera del club ligure per il giocatore islandese.