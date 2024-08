Mateo Retegui è andato all'Atalanta, il futuro di Albert Gudmundsson è ancora da decifrare ma sembra che sia sempre più lontano da Genova. Di conseguenza, il Genoa sta scandagliando il mercato per trovare l'erede di Retegui ma anche per tutelarsi in caso di cessione di Gudmundsson (al momento ci sarebbe la Fiorentina in vantaggio sull'Inter). Il club ligure, tra i vari candidati alla sostituzione del centravanti argentino naturalizzato italiano, pare avesse inserito anche Arkadiusz Milik. Tuttavia, la strada che porta all'attaccante polacco sembra in salita per il Grifone, perché la Juventus non sarebbe disposta a compartecipare al pagamento dell'ingaggio.

Tenendo conto, però, delle difficoltà per arrivare a Milik, il Genoa si sarebbe già cautelato virando su un altro obiettivo, Fabio Silva. Non a caso, pare che nelle ultime ore i dirigenti del Grifone abbiano recapitato al Wolverhampton (club che detiene il cartellino dell'attaccante portoghese) una prima offerta legata ad un prestito con diritto di riscatto.

Genoa-Milik: il problema sarebbe l'ingaggio

Come mai il Genoa ha frenato per Milik? Le difficoltà nell'imbastire una trattativa con la Juventus sarebbero legate allo stipendio dell'attaccante polacco. Questi, infatti, percepisce 3,5 milioni di euro netti all'anno, una cifra che va al di sopra dei parametri salariali della società genovese.

La Juventus, dal canto suo, sarebbe disposta a liberarsi del centravanti trentenne ma, allo stesso tempo, non avrebbe intenzione di accordarsi per una compartecipazione nel pagamento dell'ingaggio.

Su queste basi, appare a dir poco complicato per il Genoa portare avanti ulteriori discorsi per Milik. A questo punto, almeno per adesso, si sarebbe registrata una frenata nell'interesse del Grifone per l'ex bomber del Napoli, con conseguente accelerazione per l'altro obiettivo per l'attacco, ovvero Fabio Silva.

Milik è tra i nomi in uscita dalla Juventus perché, a quanto pare, non rientra nei piani del nuovo allenatore Thiago Motta. Il Genoa avrebbe pensato al centravanti bianconero per riempire la casella lasciata vuota nel parco attaccanti dalla cessione all'Atalanta di Retegui. Milik rappresenterebbe una sorta di "usato sicuro": ha già compiuto 30 anni, è un giocatore ormai esperto e, soprattutto, è una sorta di veterano della Serie A, avendo militato per cinque stagioni nel Napoli (2016-2021) e poi essendo diventato un calciatore della Juventus dal 2022, dopo una parentesi francese (2021-2022) al Marsiglia.

Il Genoa ci prova: Fabio Silva in prestito

Fabio Silva piace da tempo al Genoa. Già nello scorso mercato invernale i rossoblù avevano provato a portare in Liguria l'attaccante portoghese, ma la trattativa con il Wolverhampton non era mai realmente decollata. Adesso, però, ci sarebbe maggior convinzione da parte del club genovese nel trovare un'intesa con la squadra britannica.

Il Genoa avrebbe infatti presentato una prima offerta al Wolverhampton per Fabio Silva. L'idea sarebbe quella di prelevarlo in prestito con diritto di riscatto; una soluzione che permetterebbe alla squadra allenata da Gilardino di valutare, al termine della stagione 2024-2025, se acquistare o meno a titolo definitivo il bomber lusitano.

Insomma, una strada già percorsa per Vitinha che, infatti, proprio in questo mercato estivo è diventato a tutti gli effetti di proprietà del Genoa. Si starebbe attendendo una risposta da parte del Wolverhampton. Fabio Silva avrebbe già manifestato la sua volontà di misurarsi con il campionato italiano.