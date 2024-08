Mateo Retegui si è ufficialmente accasato all'Atalanta, Albert Gudmundsson sembra sempre più in orbita Fiorentina. Il Genoa si appresta a dare un volto nuovo al proprio reparto offensivo in vista della stagione 2024-2025. Al momento, il Grifone ha ceduto solo Retegui all'Atalanta e sta cercando un valido sostituto del centravanti argentino naturalizzato italiano. Stanno circolando diversi nomi (tra cui Simeone del Napoli e Krstovic del Lecce), però negli ultimi giorni sarebbero avanzate altre due candidature, quelle di Fabio Silva e Matheus Saldanha.

Quello per Fabio Silva sarebbe il più classico dei "ritorni di fiamma". Il Genoa, infatti, aveva già provato a portarlo in Italia durante lo scorso mercato invernale. La trattativa si era poi arenata di fronte allo stipendio annuale dell'attaccante portoghese, che tocca i 4 milioni di euro. In questo Calciomercato estivo, però, il Genoa potrebbe tornare alla carica con il Wolverhampton (club proprietario del cartellino di Fabio Silva) puntando a raggiungere un accordo su un eventuale prestito con diritto o obbligo di riscatto.

L'altra ipotesi sarebbe legata a Matheus Saldanha. Il 25enne attaccante brasiliano si è messo in luce nella stagione 2023-2024 con il Partizan Belgrado. Infatti, con la maglia della squadra serba ha realizzato 16 reti in 22 presenze.

Fabio Silva: dai 40 milioni al prestito ai Rangers

Fabio Silva ha cominciato a farsi notare nel calcio che conta nella stagione 2019-2020. Con la maglia del Porto ha esordito in prima squadra nell'agosto del 2019, in occasione della sconfitta dei Dragoes contro il Gil Vicente per 1-2. Messosi in luce come uno degli astri nascenti del calcio portoghese, nell'estate del 2020 Fabio Silva è stato acquistato dal Wolverhampton per 40 milioni di euro.

Appena diciassettenne, Fabio Silva non è riuscito subito a imporsi con il Wolverhampton, faticando soprattutto nella prima parte del 2019-2020 in Premier League e riuscendo però a mettersi in mostra nella fase finale con 4 goal e 3 assist. Nonostante ciò, da quel momento ha militato in prestito in diverse squadre tra Anderlecht, Psv Eindhoven e Glasgow Rangers.

Con i Rangers ha messo insieme 25 gettoni di presenza e 6 marcature.

Rientrato al Wolverhampton, Fabio Silva potrebbe rappresentare - secondo un'indiscrezione lanciata dal giornalista Alfredo Pedullà - un'opportunità di mercato per il Genoa. Il club rossoblù potrebbe infatti pensare al 22enne portoghese per rimpiazzare Retegui. L'idea potrebbe essere quella di un prestito, con un probabile accordo da trovare per un acquisto a titolo definitivo con diritto o obbligo di riscatto.

Saldanha: 16 reti col Partizan Belgrado

L'altro profilo sul quale si starebbe concentrando il Genoa per il dopo-Retegui sarebbe quello di Matheus Saldanha. Dopo aver giocato in Brasile, in Giappone, in Cina e nell'Azerbaigian, nella stagione 2023-2024 il centravanti brasiliano si è trasferito al Partizan Belgrado.

Qui si è affermato nel campionato serbo con 16 goal in 22 presenze e 5 assist.

Il suo valore di mercato attuale si aggirerebbe intorno agli 8 milioni di euro, dunque una cifra abbordabile per il Genoa. Per adesso, il club genovese starebbe solo valutando Saldanha e non ci sarebbero stati contatti diretti con il Partizan. Ad ogni modo, non si esclude che, se le valutazioni generali sull'attaccante brasiliano dovessero essere positive, si possa provare ad imbastire una trattativa con la compagine serba.

Sembra chiusa, invece, la strada che porta a Giovanni Simeone. Il Napoli, infatti, almeno per adesso avrebbe bloccato qualsiasi trattativa per un'uscita del 29enne argentino, in attesa di risolvere i vari dubbi in attacco, relativi alla cessione di Osimhen (ad oggi non ancora avvenuta) e al probabile acquisto o arrivo in prestito dal Chelsea di Lukaku (pupillo di Antonio Conte, neo-tecnico azzurro).

Nel frattempo, i giocatori offensivi attualmente presenti nella rosa del Napoli, Simeone, Raspadori e Cheddira, si starebbero giocando la conferma nella squadra partenopea.