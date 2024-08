L'era Thiago Motta alla Juventus inizia con un modulo che promette di sfruttare al massimo le caratteristiche dei suoi giocatori: il 4-1-4-1. Questa scelta tattica punta su un solido equilibrio tra difesa e attacco, con un centrocampo compatto e un attaccante di peso in avanti, ossia Dusan Vlahovic. Ma nel match di stasera contro il Como si vedranno anche alcuni volti nuovi come Khéphren Thuram e Douglas Luiz che faranno il loro esordio ufficiale all’Allianz Stadium.

Le scelte di Thiago Motta

In porta ci sarà Di Gregorio, che avrà il compito di difendere i pali bianconeri e di raccogliere l’eredità di Szczesny.

La difesa a quattro vedrà Danilo schierato come terzino destro e Cambiaso sulla sinistra, due giocatori capaci di spingere in avanti ma anche di coprire adeguatamente. Al centro, la coppia Bremer-Gatti garantisce solidità e fisicità, essenziali per resistere agli attacchi avversari.

Il centrocampo è il cuore pulsante della formazione di Motta, con Khephren Thuram posizionato davanti alla difesa a fare da schermo e a dettare i tempi della manovra. Più avanzati, Locatelli e Douglas Luiz agiranno da trequartisti centrali, con il compito di innescare le azioni offensive e collegare difesa e attacco.

A sinistra, il giovane Yildiz avrà l'occasione di mettersi in mostra da titolare, offrendo fantasia e imprevedibilità sulla fascia.

Timothy Weah occuperà il ruolo di esterno destro, sfruttando la sua velocità per creare scompiglio nella difesa avversaria e supportare Vlahovic, terminale offensivo della squadra. L'attaccante serbo avrà il compito di finalizzare le azioni offensive, sfruttando la sua abilità nel gioco aereo e la sua capacità di proteggere palla.

Thiago Motta sembra voler puntare su un mix di giovani talenti e giocatori esperti per dare nuova linfa alla Juventus. Il modulo 4-1-4-1 riflette questa filosofia, garantendo compattezza difensiva e varietà offensiva.

La probabile formazione della Juventus (4-1-4-1): Di Gregorio; Danilo, Bremer, Gatti, Cambiaso; Thuram K.; Weah, Locatelli, Douglas Luiz, Yildiz; Vlahovic.

All. Thiago Motta

Nessuna marcia indietro su Chiesa

Non sarà a disposizione della Juventus per la gara contro il Como Federico Chiesa. Infatti, il numero 7 bianconero è fuori dai piani della Vecchia Signora, come ribadito da Thiago Motta in conferenza stampa: “Trasparenza, chiarezza, questo è il modo che trasmetto ai miei giocatori. Rispetto. Non è cambiato niente". Dunque, Chiesa starà ancora fuori in attesa che posa trovarsi una nuova sistemazione.

Mentre per quando riguarda Weston McKennie le cosa sono cambiate e l’americano è stato reintegrato in rosa: “McKennie è un giocatore utile. È funzionale per le nostre esigenze”, ha detto l'allenatore.