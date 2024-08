Francesco Moriero, ex giocatore e allenatore, ha espresso la sua opinione su una delle sfide più attese della prossima giornata di Serie A: Inter-Lecce. Secondo lui la partita sembra essere segnata fin dal principio, con i nerazzurri in netto vantaggio.

Moriero, però, non si limita a discutere della singola partita, ma estende il suo pensiero al contesto più ampio del campionato, indicando l'Inter come favorita per lo Scudetto e citando anche la Juventus come un avversario da tenere d'occhio.

Le parole di Moriero

Nelle sue dichiarazioni, Moriero sottolinea la disparità di forze in campo tra le due squadre.

Da un lato c'è l'Inter, una delle potenze del campionato, e dall'altro un Lecce che, sebbene non abbia sfigurato contro l'Atalanta, si trova in una situazione di svantaggio. "Sulla carta non c'è storia", afferma con sicurezza l'ex calciatore, facendo capire come, almeno per lui, la partita sia già decisa prima ancora di essere giocata. Moriero riconosce al Lecce di aver mostrato buone cose nella prima uscita stagionale, nonostante la sconfitta, ma aggiunge che la squadra pugliese non è ancora al completo e che questo potrebbe rappresentare un problema in più contro un avversario del calibro dell'Inter.

Nonostante la previsione negativa per la partita contro l'Inter, Moriero non boccia completamente il Lecce.

Anzi, evidenzia come la squadra sia in grado di competere per la salvezza, nonostante le difficoltà. "Tante squadre che devono salvarsi si sono rinforzate", dice, sottolineando come la lotta per la permanenza in Serie A sia sempre più dura e competitiva. In questo scenario, il Lecce dovrà fare i conti con formazioni che hanno investito per migliorare i propri organici, ma, secondo Moriero, i giallorossi hanno comunque le carte in regola per raggiungere l'obiettivo stagionale.

Il Lecce, guidato da Gotti, è consapevole delle sfide che lo attendono. La salvezza è il traguardo principale, e per raggiungerla sarà necessario ottenere punti anche in partite difficili, come quella contro l'Inter.

L'Inter: la favorita per lo Scudetto

Moriero è netto quando parla delle ambizioni dell'Inter in questo campionato.

Per lui, i nerazzurri sono i favoriti per la conquista dello Scudetto. "Secondo me sì. È la più forte ed è ancora favorita", afferma senza esitazioni. La squadra di Simone Inzaghi ha mostrato una solidità impressionante nella scorsa stagione, e le aspettative per questa annata sono altrettanto elevate. Con un organico di altissimo livello e un allenatore esperto, l'Inter ha tutte le carte in regola per lottare fino alla fine per il titolo.

Moriero, che conosce bene l'ambiente nerazzurro avendo vestito la maglia dell'Inter durante la sua carriera da calciatore, riconosce l'importanza della continuità e della qualità che la squadra ha saputo mantenere negli ultimi anni. Nonostante la concorrenza sia agguerrita, con squadre come la Juventus e il Milan pronte a dare battaglia, l'Inter parte con un leggero vantaggio. Questo, secondo Moriero, è dovuto alla forza complessiva della rosa e alla capacità del club di gestire al meglio le sfide sul campo e fuori.