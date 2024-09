I precedenti sono favorevoli al Genoa quando affronta a Marassi l'hellas verona: in 38 partite totali tra Serie A e B il Grifone si è imposto in 24 occasioni, mentre i pareggi sono 12 e i successi ospiti appena 2. Nonostante ciò, il tecnico rossoblù Alberto Gilardino non si fida degli scaligeri e, nella conferenza stampa della vigilia del match, ha sottolineato come la sua squadra debba entrare in campo con la mentalità e la "ferocia" dimostrate nella gara d'esordio con l'Inter, finita in parità (2-2).

Gilardino ha parlato di "rispetto" nei confronti del Verona, una squadra che milita in Serie A da ormai sei stagioni consecutive.

Per questo motivo, in vista della sfida di domenica 1 settembre alle ore 18:30, chiederà ai suoi giocatori "attenzione e mentalità", senza dimenticare l'apporto dei numerosi tifosi genoani.

Tornando sui precedenti, ricordiamo che l'ultimo successo corsaro del Verona a Marassi risale al 1989, quando i gialloblù riuscirono a sbancare il Ferraris con un gol del difensore Alfonso Bertozzi.

Genoa: Dragusin ha deciso l'ultima sfida col Verona

Il precedente più recente tra Genoa e Verona risale alla stagione 2023-2024, quella che ha visto il ritorno in Serie A della squadra ligure. La partita si è giocata il 10 novembre 2023 e ha visto l'affermazione dei padroni di casa per 1-0. Il gol decisivo è stato messo a segno dal difensore Dragusin (poi trasferitosi al Tottenham nel mercato di gennaio) e, nel secondo tempo del match, un palo di Terracciano (oggi al Milan) intorno al 73° ha fatto "tremare" i tifosi rossoblù.

In casa Verona, invece, per trovare le uniche due vittorie ottenute fin qui al Ferraris bisogna risalire agli anni '80. Il primo successo è datato 1982 ed è arrivato grazie ad un'autorete del difensore del Genoa Claudio Testoni. La seconda affermazione, invece (come ricordato in precedenza), è quella che porta la firma di Bertozzi, che ha trovato la rete decisiva al 18° minuto.

Due salvezze matematiche per il Genoa contro il Verona

Genoa-Verona [VIDEO] è anche una sfida foriera di piacevoli ricordi per i tifosi rossoblù. Infatti, in due occasioni la compagine ligure è riuscita a strappare la salvezza matematica in Serie A proprio contro l'Hellas. Il primo precedente in tal senso è datato 23 aprile 2018, quando il Genoa (allora con Ballardini in panchina) riesce a superare il Verona (in quel periodo allenato da Pecchia) già retrocesso in Serie B con il punteggio di 3-1.

Nel tabellino dei marcatori figurano Medeiros, Bessa e Pandev. Romulo aveva momentaneamente pareggiato per gli scaligeri su calcio di rigore.

La seconda vittoria con conseguente permanenza in Serie A del Genoa è giunta nell'agosto del 2020, durante il campionato che, interrotto nei mesi precedenti per la pandemia di Covid-19, era stato poi ripreso durante i mesi estivi. Il Genoa, quartultimo in classifica, ha appena un punto di vantaggio sul Lecce (terzultimo), quindi deve solo pensare a vincere contro un Verona ormai tranquillo. Il Grifone conquista una netta vittoria per 3-0 (doppietta di Sanabria e gol di Romero) e, complice la contemporanea sconfitta del Lecce con il Parma, può festeggiare la salvezza.