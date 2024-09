Questa sera andrà in scena allo Stadium lo scontro fra Juventus e Roma, una gara che vedrà affrontarsi due tecnici di nuova generazione come Thiago Motta e Daniele De Rossi. La partita, oltre a offrire diversi spunti tecnici, metterà inoltre in palio tre punti già molto pesanti.

Motta e De Rossi, scontro tra tecnici di nuova generazione

Juventus-Roma sarà il big match che chiuderà la domenica della terza giornata di Serie A e vedrà affrontarsi non solo due società storicamente rivali ma anche due giovani tecnici in rampa di lancio, Thiago Motta e Daniele De Rossi.

Entrambi stanno vivendo una storia molto simile, in quanto approdati su una panchina blasonata a discapito di due tecnici molto vincenti quali Massimiliano Allegri, sponda bianconera e José Mourinho fronte giallorosso. Un ricambio generazionale che sembra percorrere l'evoluzione naturale di un calcio sempre più votato allo spettacolo e meno al pragmatismo.

Thiago Motta si è insediato a Torino convincendo sin da subito la stragrande maggioranza della tifoseria, puntando a sorpresa sui giovani, non facendo - almeno pubblicamente - mai pesare alla società alcune lacune di mercato iniziali, poi colmate dall'ottimo lavoro di Giuntoli e proponendo uno stile di gioco corale e fresco.

Simile è stato l'approccio di Daniele De Rossi nella Roma: l'ex capitano, che ha avuto più tempo del suo collega italo-brasiliano per insediarsi nella Capitale in quanto arrivato lo scorso inverno per sostituire Mourinho, ha puntato sin da subito su schemi che prevedessero verticalità anziché quel palleggio sterile e troppo orizzontale che si era visto nelle ultime partite guidate dal portoghese.

Il 4-4-2 spesso mascherato in un 4-2-3-1 proposto da De Rossi in questo inizio campionato non ha però pagato come nella scorsa stagione ed il solo punto guadagnato in due partite, giocare peraltro con formazioni di seconda fascia, potrebbero essere un campanello d'allarme per una società che mai come in questa annata sentirebbe la necessità di tornare in Champions League.

Juventus-Roma, tre punti che pesano già come un macigno

La gara di questa sera oltre ad essere uno scontro fra tecnici di nuova generazione, mette in palio tre punti già molto pesanti: la Juventus, in caso di vittoria, tornerebbe da sola in vetta alla classifica ed a punteggio pieno. Una statistica che permetterebbe agli uomini di Thiago Motta di vivere la pausa per le nazionali sulle ali dell'entusiasmo e scaccerebbe le malelingue che accuserebbero la Juve di aver vinto finora solo contro avversari di basso livello.

Per la Roma paradossalmente i punti messi in palio allo Stadium saranno ancora più pesanti: i giallorossi ancora a secco di vittorie dopo due giornate, cercano il riscatto e un senso di identità che all'Olimpico e contro l'Empoli non si è visto.