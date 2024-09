Nelle scorse ore il giornalista Alfredo Pedullà ha registrato un video sul proprio canale Youtube rivelando la notizia che vorrebbe i dirigenti della Juventus intenzionati a proporre a Dusan Vlahovic una spalmatura del contratto con annesso rinnovo alle stesse cifre che percepisce nell'Inter Lautaro Martinez, vale a dire circa nove milioni di euro.

Pedullà: 'La volontà della Juventus è quella di portare l'ingaggio di Vlahovic ai livelli di quello di Lautaro dell'Inter'

"Cosa cercherà di fare la Juve? Ora sono iniziati i contatti e tenteranno di spalmare l'ingaggio di Vlahovic per portarlo ai livelli di Lautaro Martinez.

Il "Toro" guadagna 9 milioni di euro più bonus e per i bianconeri significherebbe risparmiare non poco per quanto concerne il lordo" questo è quanto riferito da Alfredo Pedullà sul proprio canale Youtube. Il giornalista è poi sceso nel dettaglio della vicenda legata al contratto del serbo dicendo: "Vlahovic venne comprato dalla Juventus nel 2022 con un'operazione da 70 milioni di euro più 10 di bonus ed Andrea Agnelli spiegò la trattativa sottolineando come l'acquisto dell'attaccante fu possibile solo grazie ad una ricapitalizzazione. Dichiarazione leggibile come uno specchietto delle allodole un po' ingannevole, perché i 7 milioni e mezzo che il serbo ha guadagnato fin qui si trasformeranno presto in 12 milioni di euro netti, una cifra sproporzionata.

Perché quando parliamo di 12 milioni netti significa andare a 19/20 lordi più 19 di ammortamento per questa stagione, si arriva ad una valutazione complessiva da circa 42 milioni di euro. Questo è il costo stagione di Dusan Vlahovic".

Pedullà ha infine concluso il suo video dicendo: "In ogni caso penso che Vlahovic sia l'attaccante perfetto per Motta e in questa estate non ci sono stati mai dei problemi o delle nubi per la sua cessione, al contrario dello scorso anno, quando sul serbo c'era seriamente il PSG.

Certo le cifre in ballo sono alte e faccio i complimenti all'agente di Vlahovic che è riuscito a farsi garantire uno stipendio a salire".

I tifosi rispondono a Pedullà: 'Chi ha accettato di dare quello stipendio a Vlahovic è uno scellerato'

Le parole dette da Pedullà hanno catturato l'attenzione di tantissimi tifosi della Juventus: "Gli ingaggi della Juve agnelliana sono stati elargiti come se il presidente non fosse a capo della Juve ma del Real Madrid!

Visionario con paraocchi incorporati" scrive un utente su Youtube.

Un altro poi aggiunge: "Da juventino dico che Vlahovic non varrà mai quello stipendio. Chi ha accettato quelle clausole è uno scellerato. Vlahovic è a tratti imbarazzante e se lo metti sul mercato nessuno gli pagherà quello stipendio. Togliamocelo dalla testa purtroppo".