Secondo quanto riferito su Youtube dal giornalista Nicolò Schira, il centrocampista della Juventus Weston McKennie avrebbe intenzione di non rinnovare con il club bianconero per liberarsi nella prossima estate come parametro zero.

Schira: 'McKennie resterà in bianconero per poi liberarsi a zero al termine del mondiale in America'

Il giornalista Nicolò Schira ha parlato sul proprio canale Youtube della Juventus e di quello che potrebbe essere il futuro di Weston McKennie: "Il centrocampista resta alla Continassa nonostante un contratto in scadenza nel luglio del 2026.

L'americano d'altronde è abituato a vivere situazioni di questo genere, tanto è vero che parliamo del terzo anno consecutivo in cui viene messo in discussione ma poi resta. McKennie quindi rimarrà in bianconero al netto di un accordo non trovato con la Juventus, ma sfiorato ai tempi in cui l'ex ds Giuntoli gli aveva proposto un rinnovo a 3 milioni e mezzo più bonus a stagione fino al 2028. Col cambio di organigramma societario i nuovi dirigenti hanno controllato nuovamente la situazione e ritenuto troppo elevate le commissioni agli agenti. Comolli ha infatti tentato un approccio diverso con McKennie, tentando di trovare una quadra a cifre più basse. L'accordo è saltato e quindi alla Juve restavano sostanzialmente due strade, venderlo a 15/20 milioni o tenerselo e poi vedere cosa sarebbe successo nei prossimi mesi.

C'è anche una terza strada, quella nella testa dell'americano, ovvero quella di rimanere alla Juve, giocarsi il mondiale e poi liberarsi a parametro zero. Questo perché la kermesse nazionale si giocherà proprio in America, dove magari la squadra di McKennie sarà protagonista e gli permetterà di mettersi in vetrina".

Schira restando in tema Juventus ha poi aggiunto: 'In tutto questo i bianconeri restano forti su Matt O'Riley, centrocampista dalle spiccate doti offensive. Tudor però gradirebbe più un calciatore di contenimento in quella posizione e starei attento al rilancio di Koopmeiners nei due di mediana. L'olandese ha fatto una grande prestazione nell'amichevole con l'Atalanta vinta per 2-1 dai bianconeri e da quello che mi risulta ha detto a Tudor di volersi rilanciare in quella zona di campo.

Questo potrebbe permettere a Comolli di concentrare i suoi sforzi sull'esterno, magari proprio su Edon Zhegrova del Lille".

Roma, un tentativo per McKennie è andato a vuoto

Seguendo proprio le indiscrezioni di Schira, si può evidenziare come un tentativo per cedere Weston McKennie la Juventus lo avrebbe anche fatto in questa estate, quando la Roma si era palesata nei confronti dell'americano.

La valutazione da 25 milioni di euro posta sul cartellino dello statunitense, avrebbe però bloccato l'operazione sul nascere.