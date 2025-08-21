Secondo le ultime indiscrezioni di calciomercato riportate su YouTube dal giornalista Gianni Balzarini, la trattativa tra Juventus e Paris Saint-Germain per Kolo Muani avrebbe subito un rallentamento a causa della richiesta di 70 milioni di euro avanzata dal club transalpino per il centravanti classe ’98.

Calciomercato Juventus, Balzarini: 'Il PSG non chiede 60 milioni per Kolo Muani né 65, ne vuole 70'

Il giornalista Gianni Balzarini ha parlato sul proprio canale YouTube della Juventus e dell'evolversi della situazione intorno al nome di Kolo Muani: "Non voglio spaventare nessuno, ma il millimetro che sembrava distanziare il centravanti francese dal club bianconero si starebbe ampliando.

Questo perché, da quello che sono venuto a sapere, la richiesta iniziale del PSG non era di 60 e nemmeno di 65 milioni, bensì di 70. Una cifra che la società parigina ha richiesto non solo per evitare una minusvalenza, che avrebbe ottenuto cedendo il calciatore per circa 67 milioni di euro, ma anche per guadagnarci. Questa è la mentalità, anche giusta, della società transalpina, che, allo stesso tempo, deve tenere in considerazione che Kolo Muani è un calciatore fuori dal progetto, che ha manifestato la volontà di andare via e che Luis Enrique non considera più".

Balzarini ha proseguito: "La Juventus punta su tutti questi elementi per ottenere una certa malleabilità da parte del PSG e arrivare a uno sconto sul cartellino del calciatore sul cartellino del calciatore.

Comolli, che comunque sembra essere piuttosto positivo sulla chiusura della trattativa, conta di aggiungere Kolo Muani alla rosa della Juventus prima della partita con il Genoa, che si giocherà il 31 agosto. Questo significa lavorare molto ai fianchi del PSG, mettere in campo tutta l’arte diplomatica possibile e fare leva sugli ottimi rapporti tra le due società. Kolo, dal canto suo, sta rifiutando tutte le altre squadre che si sono avvicinate e, soprattutto dalla Premier, ne sono arrivate molte. La sensazione generale, al di là della sorpresa per la richiesta di 70 milioni del PSG, è che l'operazione abbia sostanzialmente subito un rallentamento, ma che alla fine andrà in porto".

Juventus, i tifosi rispondono a Balzarini: 'Sicuri che Kolo valga quella cifra?'

Le parole di Balzarini su Kolo Muani hanno acceso la discussione sul web: "Sarà anche un buon attaccante, ma dopo tutti i danni economici che la Juve ha subito negli ultimi anni, ma siamo sicuri che valga la pena impegnarsi a queste cifre", scrive un utente su YouTube. Un altro aggiunge: "Quindi come l'anno scorso si arriverà a inizio campionato con una rosa incompleta e piena di incognite. Ditemi voi se questo sia sintomo di una società seria o meno".