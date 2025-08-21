Il giornalista Sandro Sabatini ha commentato su Youtube l'ultimo acquisto messo a segno dall'Inter, il centrocampista ex Lens Andy Diouf, sottolineando come molti tifosi nerazzurri potrebbero rimanere delusi, specie dopo aver sfiorato elementi di portata mediatica superiore come Ademola Lookman dell'Atalanta e Manu Koné della Roma.

Calciomercato Inter, Sabatini: 'Dopo aver sfiorato Lookman e Koné, Diouf sembra non avere lo stesso impatto mediatico'

"I tifosi dell'Inter hanno accarezzato prima l'idea di Lookman e poi quella di Koné, è evidente che Diouf, un ragazzo che arriva dalla Francia ed è molto promettente, non ha lo stesso impatto mediatico", così Sandro Sabatini ha commentato su Youtube il nuovo acquisto messo a segno dai nerazzurri nella giornata di oggi.

Il giornalista è poi sceso nel dettaglio della sua affermazione dicendo: "Però bisogna anche dire che il mercato vero non è quello che viene trasmesso sui media o sui social, è qualcosa che a volte imprevedibile, sorprendente. Parlando personalmente, fino a poche ore fa ero sicuro che la società nerazzurra stesse accelerando su un calciatore, di cui non farò il nome, ma che è un obiettivo di un altro club italiano. In ogni caso è arrivato Diouf: si tratta di un centrocampista che ha buona a fisicità, buon atletismo, ha gamba, va in incursione, è una classica mezzala sinistra e quindi sulla carta e sul campo sarà l'erede designato per il posto di Mkhitaryan".

Sabatini ha proseguito: "Prenderà in pratica il posto dell'armeno in futuro e nel presente quello di Zielinski che era stato candidato proprio per l'eredità di Mkhitaryan un anno fa, quando era ancora il periodo dei parametri zero per l'Inter.

Diouf è un buon giocatore, ha già esperienza internazionale e anche nella nazionale francese, non è un titolare naturalmente ed è un'operazione che - secondo me - va considerata al netto di quelli che erano stati i sogni di qualche giorno per Konè della Roma e di un mese per Lookman. Perché secondo me il nigeriano sarebbe stato la ciliegina di una torta che c'è già e si chiama Lautaro Martinez, Thuram, Bonny e anche o soprattutto Pio Esposito".

Il giornalista ha concluso: "A centrocampo invece mancava qualcosa, anche perché secondo me l'esperimento di Chivu di giocare con due mediani verrà modificato dalla presenza dei tre centrocampisti e quindi credo che questo calciatore sarà molto utile alla causa".

Inter, i tifosi rispondono a Sabatini: 'Abbiamo preso la controfigura di Kondogbia'

La tifoseria dell'Inter si è divisa sul web dopo le parole di Sabatini su Diouf: "Meglio questo che il solito trentenne parametro zero con ingaggio folle invendibile magari mezzo rotto. È una scommessa, facciamola, resterà sempre vendibile", scrive un utente su Youtube.

Un altro invece sottolinea: "Abbiamo preso la controfigura di Kondogbia. Da una sessione di mercato in cui hai soldi da spendere dopo tanto tempo mi aspettavo molto di più".