Francisco Conceição, Nico Gonzalez e Kenan Yildiz: questo il parco ali a disposizione della Juventus per la stagione in corso. Tre calciatori, forse pochi, a cui volendo è possibile aggiungere Samuel Mbangula, talento classe 2004 della Next Gen a cui Thiago Motta ha attinto in particolare nelle prime partite dell'anno. Considerate le 5 competizioni che il club bianconero dovrà affrontare e quanto Thiago Motta punti sulle ali d'attacco per il proprio modulo di gioco (il 4-2-3-1) non è affatto escluso che il club bianconero non cerchi almeno un altro profilo simile, col nome di Ferran Torres del Barcellona che continua a scalare gerarchie in tal senso.

Ferran Torres non si è integrato con Hans Flick, ipotesi prestito

Qualche anno fa il Manchester City pagò Ferran Torres quasi 100 milioni di euro, ma il rendimento dello spagnolo classe 2000 non è mai stato all'altezza delle aspettative: appena 43 presenze con gli inglesi (condite da 16 gol) hanno indotto la dirigenza a liberarsene grazie ad un accordo sottoscritto col Barcellona nel 2022 a fonte di 50 milioni di euro circa. Anche in blaugrana, però, l'esterno iberico non si è integrato (26 gol e 15 assist in 121 presenze complessive), con Flick che non lo ritiene congeniale alla propria idea di calcio. Il valore di Torres oggi si attesta sui 30 milioni di euro, ma l'ipotesi che va prendendo corpo è quella di un prestito secco da provare ad imbastire già per la campagna invernale.

Lo stipendio che percepisce in Catalogna è da top player, ma non proibitivo (4,8 milioni netti + 1,5 milioni di bonus), la Juventus potrebbe dunque farci davvero un pensiero. Del resto, non è un mistero che il club volesse almeno un'altra ala in rosa.

Calciomercato Juventus, già in estate Giuntoli aveva provato fino all'ultimo a prelevare Jadon Sancho

La cosa è dimostrata dagli ultimi giorni della scorsa campagna estiva, quando Cristiano Giuntoli ha prodotto una corte serrata a Jadon Sancho, all'epoca al Manchester United. L'inglese era finito fuori rosa e ai margini del progetto di Ten Hag, da qui l'ipotesi di prelevarlo, ma solo in prestito e solo con una robusta parte degli oltre 15 milioni di ingaggio pagata dai Red Devils.

Alla fine, però, il calciatore si è trasferito al Chelsea con cui in questo inizio di Premier League ha collezionato 3 presenze condite da altrettanti assist per un totale di 173 minuti disputati.

Dove giocherebbe Torres nella Juventus

Considerati i tre nomi già elencati e senza includere nel ragionamento Weah, che è più un esterno a tutto campo che non una vera ala d'attacco, alla Juventus servirebbe un calciatore in grado di agire sia sulla destra che sulla sinistra. Soprattutto in quest'ultima zona di campo, dove ad oggi c'è il solo Yildiz. Di fatti, il turco è stato costretto agli straordinari fin qui, sempre in campo da titolare e mai inserito a gara in corsa.

Considerata la Champions League a formato allargato, la Serie A, la Supercoppa Italiana che partirà nel 2025 e il Mondiale per Club previsto a fine estate oltre alla Coppa Italia, Torres, che gioca sia a destra che a sinistra ma che all'occorrenza è in grado anche di agire da prima punta, farebbe comodo e molto a Thiago Motta, che in rosa potrebbe così trovarsi oltre che un ulteriore esterno anche un centravanti dalle caratteristiche diverse da quelle che offre Dusan Vlahovic.