Nelle scorse ore il giornalista di Sky Sport Fabio Caressa ha registrato un video sul proprio canale Youtube nel quale esalta l'acquisto da parte della Juventus di Pierre Kalulu. Caressa ha poi parlato del momento estremamente negativo che sta attraversando la Roma e delle incomprensioni tra il tecnico Ivan Juric e i suoi calciatori.

Juventus, Caressa: 'L'acquisto di Kalulu, specie dopo l'infortunio di Bremer, lo definirei decisivo'

Il giornalista sportivo Fabio Caressa ha parlato sul proprio canale Youtube elogiando il colpo di mercato della Juventus Pierre Kalulu: "E' stato un acquisto importantissimo per la Juventus, direi decisivo se consideriamo l'infortunio di Bremer.

Il francese ha il record di passaggi per un difensore in Serie A in questa stagione di 116 stabilito contro il Napoli, ha il 96% dei passaggi riusciti sia in Champions che in campionato di media ed è il regista arretrato della squadra. Una cosa che serve per le uscite di Thiago Motta".

Caressa si è poi focalizzato sulla Roma

Caressa ancora sulla Roma: "Juric non ha nessuna colpa di quanto sta accadendo nella Capitale, in quanto ha trovato una situazione già pregressa e una squadra costruita non per le sue idee. Gli stessi calciatori danno tutto ma secondo me non credono in quello che stanno facendo, anche impegnandosi al massimo. L'esempio più clamoroso è quello di Dybala e io so per certo che all'argentino Juric non aveva chiesto di correre dietro a Bastoni per tutta la partita con l'Inter.

Il problema è che il gioco del croato richiede questo sacrificio ma allo stesso tempo non si può vedere la "Joya" fare il terzino, lui è nato per stare sulla trequarti e fare gol o assist".

Sul momento complicato che sta vivendo il calcio italiano infine Caressa ha tuonato: "I ragazzi oggi vedono le partite solo con gli highlights perché in un minuto e mezzo si riesce tranquillamente a raccontare tutti quello che accade nelle gare di Serie A.

E' un calcio che non interessa più a nessuno perché ha dato troppa importanza al cervello, alla tattica o ai filosofi che vanno in giro a spiegarlo guadagnandoci in termini di immagine. Il calcio dovrebbe essere invece altro, rischiare la giocata, andare in porta tentando l'1 contro 1 e non passarsi il pallone per mezz'ora aspettando la giocata sicura".

I tifosi rispondono a Caressa: 'Anche Juric ha le sue responsabilità'

Le parole di Caressa, specie quelle sulla Roma, hanno catturato l'attenzione di tantissimi tifosi: "Mi dispiace ma anche Juric ha colpe! Se non hai i giocatori adeguati al tuo gioco cambi modulo e poi chi li sceglie i giocatori? ancora schiera Zalewski che è una sciagura e mette Dybala in difesa" sottolinea un utente su Youtube. Un altro aggiunge: "Ritengo che le colpe principali debbano ricadere su coloro che hanno 1) confermato DDR regalandogli 10 milioni netti (20 lordi) per le prossime tre stagioni anche avendo fallito miseramente gli obiettivi stagionali e 2) avallato scelte di mercato assolutamente scellerate".