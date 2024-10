Nelle scorse ore il giornalista sportivo Marcello Chirico ha registrato un video su Youtube nel quale torna sulle parole dette da Paul Pogba, centrocampista della Juventus che recentemente ha estraniato la sua volontà di restare a Torino per giocarsi le sue carte con Motta. Secondo Chirico dunque le dichiarazioni del Polpo sono sembrate molto simili a quelle che fece Alessandro Del Piero al suo penultimo anno con la Juventus.

Chirico: 'L'intervista che ha fatto Pogba mi ha ricordato quella che rilasciò Alessandro Del Piero'

Il giornalista sportivo Marcello Chirico ha parlato sul proprio canale Youtube della Juventus e delle parole dette recentemente da Paul Pogba in merito ad una sua permanenza alla Continassa: "Per come la vedo il francese fa quell'intervista per dimostrare alla Juventus tutto quello che non è riuscito a dimostrare negli scorsi anni.

Non mi sembra che abbia detto una sola cosa contro la società, poi i dirigenti possono arrabbiarsi quanto vogliono ma a me ha ricordato il video che fece Del Piero. L'ex capitano disse che era disposto a restare a Torino anche a 0 e gli fecero un anno di contratto per poi mandarlo via e rovinare il rapporto fra le parti".

Chirico ha continuato su questo tema sottolineando: "La Juventus è irritata da quanto espresso da Pogba e continua ad essere della stessa idea, ossia quella che non prevede il rientro del francese in rosa. Si tenterà dunque la rescissione consensuale, anche di consensuale non ci sarà nulla perché il calciatore vuole restare e penso che alla fine la società ricorrerà al licenziamento per giusta causa come fu per Massimiliano Allegri".

Infine il giornalista ha specificato: "A me non piacciono i "megafoni", quelli che si devono schierare sempre e comunque da una parte perché conviene starci, che in questo caso è la Juventus. Non c'é bisogno però di avere timore di qualcuno ed attaccare Pogba perché si sa che la società ha quella posizione e dunque sottolineare come il francese non doveva fare quell'intervista non autorizzata etc.."

I tifosi rispondono a Chirico: 'Pogba è un capitolo chiuso'

Le parole di Chirico hanno catturato l'attenzione di tantissimi tifosi della Juventus: "Sono stato abituato nei miei 65 anni a ragionare senza farmi influenzare da destra e manca.

Ciò premesso, dico che Pogba è un capitolo chiuso! La sua intervista è qualcosa di penoso e non penso l'abbia rilasciata per motivi economici in modo da trovare un accordo (non so di quale tipo) con la società. Che cosa vogliamo provare e trovare da un atleta che non gioca da quasi tre anni?" scrive duramente un utente su Youtube.

Un altro poi aggiunge: "Obiettivo della "nuova" Juve è fare tabula rasa della "vecchia" a qualunque costo. Pogba sarebbe solo un ingombro e come Danilo (che infatti non gioca mai) visto come un pezzo della Juve di Andrea Agnelli e Allegri".