Nelle scorse ore il giornalista sportivo Paolo Paganini ha riportato sul proprio account X l'indiscrezione di calciomercato che vorrebbe la Juventus pronta al doppio colpo a gennaio per rinforzare la difesa. Secondo Paganini il ds Cristiano Giuntoli potrebbe tentare l'acquisto dell'esperto Fikayo Tomori del Milan e del giovane Nicolò Bertola dello Spezia. Meno positivo è stato invece il giornalista sulle voci che vorrebbero la vecchia signora su Milan Skriniar.

Paganini: 'La Juventus riflette sul doppio colpo per la difesa con Tomori e il giovane Bertola'

Il giornalista sportivo Paolo Paganini ha scritto sul proprio account X l'indiscrezione di Calciomercato che vorrebbe la Juventus pronta ad acquisire due calciatori a gennaio per il reparto arretrato: "A Gennaio il club bianconero potrebbe puntare a un doppio colpo in difesa. Piace, come detto, Tomori anche per riformare la coppia con Kalulu, ma in prospettiva si punta anche sul nazionale U21 Bertola che Thiago Motta fece esordire in Serie A in Udinese/Spezia".

Paganini, commentando poi la notizia secondo la quale la Juventus seguirebbe le tracce di Milan Skriniar per potenziare la difesa a gennaio ha aggiunto: "Molto ma molto difficile Skriniar alla Juventus a gennaio.

A parte l’aspetto tattico l’ostacolo sono i 10 milioni di euro più due di bonus. Al netto. Tre i nomi in ballo: Kiwior che Thiago Motta conosce bene, Tah e proprio Tomori".

Infine il giornalista, sulla scia delle polemiche che si sono innestate dopo il siparietto avvenuto con Wojciech Szczesny, ha scritto un messaggio su Cristiano Ronaldo: "È stato accolto come un re, è stato pagato a peso d’oro ma come dice il proverbio: the class is not water cioè la classe non è acqua.

C’è chi ce l’ha e chi non ce l’ha o ne ha solo mezza (per il campo). Parlo di Cristiano Ronaldo".

I tifosi rispondono a Paganini: 'CR7 è un campione ma non ha mai brillato per simpatia ed empatia'

Le parole scritte da Paganini, specie quelle dedicate a Cristiano Ronaldo, hanno catturato l'attenzione di diversi tifosi della Juventus: "CR7 è stato un fuoriclasse ma non ha certo mai brillato per simpatia ed empatia: comunque la frase di ieri mi è sembrata molto estemporanea, detta giusto per prendere in giro "Tek", non credo avesse sottintesi" scrive un utente su X.

Un altro poi aggiunge: "Paolo sei una persona intelligente ed esperta , Cristiano intendeva dire che finché è rimasto sotto contratto con la Juventus non ha ricevuto offerte . Una volta svincolatosi è stato contattato da un grande Club. Tutto molto ironicamente". Infine un tifoso va controcorrente dicendo: "Questa non è più la sua Juventus. La strana coppia Elkann - Giuntoli l'ha trasformata in una Atalanta con pedigree. Ha ragione lui. Una squadra che al 15 ottobre è senza sponsor di maglia".