Francisco Conceição è uno dei giocatori che ha maggiormente impressionato in casa Juventus in questo inizio di stagione. L’esterno classe 2002, in prestito dal Porto, ha subito dimostrato di essere un calciatore dal valore assoluto, capace di incidere sia in Serie A che in Champions League. Il suo impatto ha attirato l’attenzione non solo dei tifosi, ma anche della dirigenza bianconera, che starebbe già pensando di acquistarlo a titolo definitivo. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, la Juventus si starebbe muovendo per trattenere Conceição oltre il termine del prestito, a fine giugno.

Il portoghese ha una clausola rescissoria con il Porto fissata a 30 milioni di euro, ma la dirigenza bianconera spera di poter ottenere uno sconto, puntando sulla volontà del giocatore di rimanere a Torino.

Conceição si è già inserito bene nel mondo Juventus

Conceição, infatti, si è già ambientato bene e sembra felice della sua esperienza in Italia. Si vocifera che negli ambienti calcistici portoghesi il prezzo giusto per l’acquisto del giovane talento si aggirerebbe intorno ai 25 milioni di euro, una cifra che sarebbe più in linea con le aspettative della Juventus.

Già durante la sessione estiva di mercato, la Juventus avrebbe voluto acquistare Conceição a titolo definitivo, ma il Porto ha insistito per un prestito con opzione di riscatto, una formula che Cristiano Giuntoli, direttore sportivo bianconero, ha infine accettato.

Nonostante la natura temporanea dell’accordo, la Juve ha comunque investito una cifra importante per assicurarsi le prestazioni del giovane esterno: l’operazione ha infatti previsto un esborso iniziale di 7 milioni di euro, con bonus che potrebbero portare il totale a 10 milioni.

Conceição intanto è in nazionale

Nel frattempo, Conceição si sta preparando con la nazionale portoghese, ma non dovrebbe scendere in campo nella prossima sfida contro la Polonia.

Non ci sono preoccupazioni sulle sue condizioni fisiche, poiché il commissario tecnico Roberto Martínez avrebbe deciso di preservarlo in vista dell’incontro successivo contro la Scozia, una partita considerata più importante dal Portogallo.

Per quanto riguarda gli impegni della Juve Conceição non sarà disponibile per la partita con la Lazio del 19 ottobre poiché dovrà scontare una squalifica, dopo il cartellino rosso contro il Cagliari. Un’assenza pesante per Thiago Motta, che dovrà fare a meno di uno dei suoi giocatori più in forma in questo inizio di stagione.