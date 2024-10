Alejandro Garnacho interessa alla Juventus: è questa l'ultima indiscrezione di calciomercato relativa ai bianconeri, con Cristiano Giuntoli che sarebbe intenzionato a prelevare un esterno offensivo in grado di dare il cambio a Kenan Yildiz.

Il calciatore argentino ma con passaporto spagnolo ha da poco rinnovato il proprio contratto fino al 2028 ma è ormai in rotta con Ten Hag, la cui panchina intanto appare sempre più in bilico, e non è escluso che desideri cambiare aria nell'immediato futuro.

Garnacho seguito da Giuntoli ma costa 50 milioni di euro

L'argentino non percepisce un ingaggio proibitivo, poco meno di 2 milioni di euro netti, ma il costo del cartellino è parecchio elevato e vicino ai 50 milioni di euro proprio per via del lungo contratto che lo lega ai Red Devils.

Il classe 2004 piace soprattutto per due motivi: è duttile potendo agire sia da esterno destro che sull'out di sinistra ed è molto giovane, un investimento dunque potrebbe anche essere fatto in considerazione della possibilità in futuro di poterlo cedere a propria volta.

Un ultimo fattore da considerare è l'assenza di una reale alternativa ad Yildiz: Thiago Motta ha più volte evidenziato come Conceição sia in grado di agire anche sulla sinistra ma fin qui l'ha impiegato solo a destra per consentirgli di rientrare e calciare col sinistro, il turco quindi è stato costretto agli straordinari come dimostra la titolarità che gli ha consegnato il tecnico in ciascuna delle partite fin qui disputate dai bianconeri.

I numeri di Garnacho

Date anche le numerose annate fallimentari che stanno inanellando anno dopo anno i Red Devils, il rendimento di Garnacho non è sempre stato all'altezza delle aspettative. In 96 partite complessive con gli inglesi ha messo a segno 19 gol e firmato 13 assist, mentre a livello stagionale per lui sono arrivati un gol e un assist in 6 presenze in Premier League oltre a 2 gol e 2 assist in una partita di Carabao Cup.

Assenza delle ali in rosa, ipotesi 4-3-2-1

Un ultimo accorgimento che Thiago Motta può adottare a livello tattico è relativo al modulo di gioco. Fin qui il tecnico si è sempre affidato al 4-2-3-1 con interpreti di certo diverso ma con uno stesso sistema di gioco, l'assenza di ali in rosa (all'atto pratico sono solo 3 per 2 posti, Yildiz, Conceição e Nico Gonzalez) potrebbe indurre l'ex Bologna ad inserire un centrocampista in più, magari uno tra Thuram e Douglas Luiz, togliendo appunto un'ala e scalando Koopmeiners nei due trequarti.

Se invece si proseguirà ad insistere sulle ali offensive, oltre a Garnacho il club continua a seguire anche Ferran Torres, anche lui in rotta di collisione col Barcellona e non più al centro del progetto blaugrana.