Il tema collegato al rinnovo di Dusan Vlahovic continuerà certamente ad agitare il calciomercato della Juventus per i prossimi mesi. Si perché se un "giocatore che vale tanto e guadagna tanto è un patrimonio del club", come ha dichiarato Cristiano Giuntoli nei giorni scorsi, è pur vero che i tifosi bianconeri sono 'abituati' ad avere dei numeri 9 purissimi a guidare l'attacco. Le aspettative dunque sono alte e non potrebbero essere altrimenti, anche per questo la dirigenza continua a seguire vari profili, da Jonathan David del Lille a Victor Osimhen del Napoli, passando per Viktor Gyokeres del Porto e Joshua Zirkzee del Manchester United.

Jonathan David e Victor Osimhen: pista concreta per il canadese, difficilissimo arrivare al centravanti del Napoli

La candidatura più autorevole è sicuramente quella di Jonathan David del Lille. Lo score di 91 reti e 20 assist in 194 gare giocate coi francesi fa gola e parecchio per un giocatore reduce da una tripletta e finito nel mirino dei più grandi club d'Europa, attratti dal fatto che nel 2025 si libererà a parametro zero. David appare un'opzione percorribile anche nel caso in cui Dusan Vlahovic dovesse rinnovare il proprio contratto, perché Milik non offre particolari garanzie fisiche e perché, obiettivamente, due o tre punte centrali appaiono il minimo per una squadra che ogni anno è chiamata a misurarsi in Italia e in Europa su più competizioni.

Cristiano Giuntoli continuerà a proseguire la trattativa per il rinnovo dell'accordo del serbo con l'intento di allungare il contratto di due anni a 9 milioni di euro l'anno (meno dunque dei 12 che l'ex Fiorentina inizierà a guadagnare dall'anno prossimo), ma David può rappresentare un'ipotesi anche nel caso in cui il serbo dovesse restare in bianconero.

Discorso diverso per gli altri centravanti sulla lista di Giuntoli perché costano tanto e guadagnano tantissimo. È il caso di Victor Osimhen del Napoli: è arrivato al Galatasaray in prestito dal Napoli, ma ha firmato un contratto coi turchi che gli consentirà di liberarsi già a gennaio nel caso in cui dovesse arrivare la chiamata di una big.

La clausola è stata fissata in 75 milioni di euro, ma non vale per le squadre italiane. Una mossa chiara da parte del Napoli che non intende andare incontro ad un nuovo caso Higuain. Ipotizzare che la Juventus si possa sedere al tavolo delle trattative coi partenopei incontrando un certo favore all'operazione appare dunque quasi impossibile, con l'aggravante che l'ex Lille guadagna oltre 10 milioni di euro.

Rischio asta per Viktor Gyokeres, Joshua Zirkzee per 'accontentare' Motta

Sempre nel caso in cui le trattative per Vlahovic dovessero saltare, l'opzione più 'esotica' come suo rimpiazzo punta dritto su Viktor Gyokeres del Porto. Il calciatore svedese ha un contratto molto lungo, fino al 2028, e vale almeno 70 milioni di euro.

Una valutazione giustificata dai 54 gol e 18 assist firmati in appena 59 presenze coi portoghesi, ma che rischia di dar luogo ad un'asta con tutti i top club d'Europa. Il rapporto tra le due società appare buono, come dimostra l'affare Conceicao, ma solo un'addio di Vlahovic, che continua a non convincere del tutto per via degli errori sotto porta, monetizzato a dovere, consentirebbe di fare posto in rosa al classe 98.

Sempre viva infine anche la pista Zirkzee. L'olandese è un pupillo di Thiago Motta, il profilo perfetto per l'allenatore ex Bologna che ama avere una punta centrale capace di aprire il gioco per i trequartisti offensivi, laddove in bianconero non riesce ancora a trovare una collocazione fissa Douglas Luiz.

Le difficoltà di ambientamento che l'olandese sta vivendo all'Old Trafford, oltre ad una valutazione non proibitiva, attorno ai 40 milioni, e ad uno stipendio sostenibile (meno di 4 milioni), rendono l'affare potenzialmente fattibile per le casse bianconere, ma molto dipenderà dalla stagione che verrà condotta sia dall'olandese che da Vlahovic stesso.

Verso Lipsia vs Juventus, Vlahovic al centro dell'attacco

Uno sguardo al Calciomercato ma uno anche al campo. Tra poco più di 24 ore infatti la Juventus tornerà in campo in Champions League contro il Lipsia.

Sarà proprio Dusan Vlahovic a guidare l'attacco, con Yildiz, Koopmeiners e forse Conceicao a supporto.

In mezzo dovrebbero vedersi Locatelli e Thuram, dietro la consueta linea a 4 composta da Kalulu, Bremer, Gatti e Cambiaso. In porta tornerà invece Di Gregorio dopo il turno di riposo osservato nella trasferta di Genova contro il Genoa.