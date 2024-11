È giorno di viglia per la Juventus di Thiago Motta che domani sera sarà impegnata in Champions League nella delicata trasferta contro l’Aston Villa di Unai Emery.

Quasi certamente il tecnico ex Bologna dovrà rinunciare a Dusan Vlahovic che non ha ancora smaltito a pieno il risentimento muscolare accusato in nazionale, al suo posto in attacco ci sarà Timothy Weah che già con la nazionale USA ha ricoperto con discreti risultati il ruolo di prima punta.

Weah guiderà l’attacco, Vlahovic al massimo andrà in panchina: per il resto, contro l’Aston Villa si vedrà la formazione tipo

Motta schiererà il consueto 4-2-3-1, con Di Gregorio in porta. La difesa sarà la stessa vista a San Siro, con Savona e Cambiaso sulle fasce di destra e sinistra e Gatti e Kalulu a comporre la coppia di centrali.

A centrocampo, il binomio Locatelli-Thuram appare intoccabile, così come il tridente offensivo che sarà composto da Conceiçao a destra, Yildiz a sinistra e Koopmeiners sottopunta. L’ex Atalanta ha smaltito la febbre che ne ha condizionato la prestazione contro i rossoneri e domani ci sarà.

Davanti agirà quasi certamente Timothy Weah, anche perché McKennie è incappato in un risentimento muscolare e molto difficilmente partirà per l'Inghilterra insieme ai compagni.

Fino a ieri, Dusan Vlahovic si è allenato a parte, difficile che possa essere della sfida. Anche dovesse riuscire a svolgere parte dell’allenamento coi compagni nella sessione di oggi, il serbo partirà al massimo dalla panchina. Laddove ci saranno anche Samuel Mbangula, pronto a subentrare a gara in corso, e molto probabilmente il classe 2005 Lorenzo Anghelé, che verrà aggregato dalla Juventus Next Gen.

Come sta l’Aston Villa e la situazione in classifica della Juventus

I bianconeri sono 11esimi in classifica, la top 8 che dà accesso alla qualificazione diretta agli ottavi di finale è lontana solo 3 posizioni ma la difficoltà della sfida è notevole: gli inglesi hanno vinto le prime 3 gare europee in calendario sconfiggendo anche il Bayern Monaco tra le mura amiche, poi è arrivato lo scivolone contro il Bruges (sconfitta fuori casa per 1-0).

In generale, e considerando tutte le competizioni, l’Aston Villa non vince dal 2-0 casalingo contro il Bologna di oltre un mese fa: uno stato di forma dunque non eccezionale che non dovrà comunque far abbassare tensione e concentrazione ai bianconeri che solo vincendo potrebbero alimentare il sogno di centrare gli ottavi senza passare dai play off.

L'occasione è di quelle ghiotte, perché in caso di successo gli uomini di Motta si porterebbero a quota 10 punti in classifica, scavalcando per l'appunto la squadra di Emery che rimarrebbe ferma a 9 lunghezze.

Nel prossimo turno, la Juventus affronterà il Manchester City all'Allianz Stadium.