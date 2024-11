Nelle scorse ore il giornalista sportivo Marcello Chirico ha parlato sul proprio canale Youtube della Juventus e di Dusan Vlahovic, sottolineando come il centravanti serbo non avrebbe nessuna intenzione di abbassarsi l'ingaggio e perciò di andare incontro alle esigenze della società bianconera. Motivo per il quale, secondo Chirico, il club piemontese potrebbe cedere il classe 2000 già dalla prossima sessione di calciomercato estiva.

Chirico: 'Vlahovic non ha nessuna intenzione di abbassarsi l'ingaggio di spalmarselo'

Il giornalista sportivo Marcello Chirico ha registrato un video sul proprio canale Youtube della Juventus e del suo attaccante Dusan Vlahovic: "Ha un contratto che gli scade fra meno di 2 anni e che gli fa percepire intorno ai 10 milioni che arriveranno molto presto a 12.

Lui non ha nessunissima intenzione di abbassarsi l'ingaggio o di spalmarlo a cifre minori come vorrebbe Giuntoli. Il serbo fa riferimento al contratto che ha firmato e gli interessa poco di cosa dice ora la società. Dall'altra parti i dirigenti del club piemontese non vogliono più pagare quello stipendio a Vlahovic e, a questo punto, penso che la Juventus proverà a prolungare di un anno il suo contratto per metterlo sul mercato la prossima estate".

Chirico ha continuato sostenendo: "Nella serata con il Lille la Juventus affronterà Jonathan David, centravanti canadese che piace tantissimo a Giuntoli cosi come a Thiago Motta perché capace di partecipare in maniera evidente alla manovra, un po' come faceva Zirkzee.

Il classe 2000 al contrario di Vlahovic si accontenterebbe di uno stipendio da 5/6 milioni di euro più la procura da pagare al suo agente che si aggirerà sempre alla stessa cifra".

Infine il giornalista è sceso nel merito della gara di Champions che vedrà la Juventus affrontare il Lille: "La gara con i francesi non sarà semplice perché la squadra di Ginesio oltre ad essere quarta in campionato è stata capace di battere il Real Madrid tra le propria mura e fare risultato in casa dell'Atletico, al netto dei disastri che vennero commessi dai nostri arbitri in quella gara.

E' anche una formazione che non segna tantissimo e praticamente la maggior parte dei gol li ha fatti il già citato Jonathan David, ma allo stesso tempo subisce molto poco".

Juventus, i tifosi rispondono a Chirico: 'Vlahovic temo che sia avviato a diventare un giocatore mediocre'

Le parole dette da Chirico hanno catturato l'attenzione di tanti tifosi della Juventus: "Vlahovic in nazionale non è mai esploso.

Alla Juve non è mai esploso. Ho paura che sia avviato a diventare un giocatore mediocre. Spesso con lui in campo è come giocare in dieci. Non perdonerò mai al duo Motta-Giuntoli di aver cominciato la stagione con un solo attaccante in rosa" sostiene un utente Youtube.

Un altro poi aggiunge: "Non lo so se Jonathan David sarà un crack ma sicuramente Vlahovic non può essere l'attaccante per il futuro perché ha già pienamente dimostrato di non essere all'altezza".