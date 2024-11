Secondo le ultime indiscrezioni che arrivano dalla Continassa il giocatore Nico Gonzalez non sarà disponibile per i prossimi due impegni della Juventus, ovvero in campionato contro il Milan e in Champions League contro l'Aston Villa. Dovrebbe però recuperare, almeno per la panchina, per la sfida di campionato contro il Lecce, match previsto domenica primo dicembre.

La Juventus spera nel recupero contro il Lecce

Nonostante l’assenza certa per le prossime due gare, resta una piccola speranza di rivedere Nico Gonzalez tra i convocati per la successiva trasferta contro il Lecce, match valido per la 13ª giornata di Serie A.

Tuttavia, il suo recupero dipenderà dall’evoluzione del lavoro riabilitativo e dal via libera dello staff medico, che non intende forzare i tempi per evitare ricadute.

L’assenza di Nico Gonzalez si farà sentire, soprattutto nella sfida contro il Milan, uno scontro diretto fondamentale per la corsa ai primi posti in campionato. L’argentino, con la sua capacità di saltare l’uomo, il dribbling e l’intensità nella fase offensiva, è un giocatore importante nell'idea di gioco di Thiago Motta.

La situazione infortunati

La Juventus non potrà contare quindi su Nico Gonzalez e Douglas Luiz nei match contro il Milan e l'Aston Villa, che si aggiungono alle assenze pesanti di Gleison Bremer e David Cabal, che salteranno tutta la stagione per l'infortunio al ginocchio.

Non ci sarà neanche Adzic oltre a Arkadius Milik, che dovrebbe rientrare ad inizio gennaio. A proposito del giocatore della nazionale della Polonia, sono arrivate buone notizie dalla recente visita di controllo dal professor Mariani che lo ha operato a Villa Stuart qualche settimana fa. Lo specialista ha dato il benestare alla fase di riatletizzazione del giocatore, che dovrà quindi lavorare molto in palestra per recuperare la condizione muscolare.

Come già anticipato il suo rientro è previsto ad inizio gennaio e sarà molto importante il suo contributo dato che al momento la Juventus non ha un'alternativa di ruolo a Vlahovic. Contro il Milan, considerando l'assenza del giocatore della nazionale della Serbia, sarà adattato Weah nel ruolo di riferimento avanzato, supportato probabilmente da Conceicao, Koopmeiners e Yildiz.

Le dichiarazioni di De Santis su Gonzalez

A parlare del giocatore della Juventus ed ex Fiorentina Nico Gonzalez è stato l'agente Fifa Lorenzo De Santis, ospite a Lady Radio, che ha dichiarato: "In Argentina Si parla molto di Nico Gonzalez e dei suoi problemi, visto che è uno dei calciatori su cui Scaloni ha sempre puntato nonostante i frequenti problemi fisici". Proprio l'argentino non è nuovo a problemi muscolari nelle ultime stagioni, da qui le tante critiche arrivate alla Juventus sull'investimento da 40 milioni di euro effettuato per il giocatore.