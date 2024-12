Giornata di vigilia per la Juventus che domani sera tornerà in campo rituffandosi nella Champions League. L'avversario è di quello tosti, il Manchester City di Pep Guardiola che viene tuttavia da un periodo particolarmente negativo con 6 sconfitte e 3 pareggi raccolti nelle ultime 9 gare.

Per il match Thiago Motta ritroverà Weston McKennie e Douglas Luiz, che si aggiungono ai recuperi di Vlahovic, Savona e Adzic che erano già rientrati per l'incontro contro il Bologna. Sarà un banco di prova fondamentale soprattutto per il tecnico italo brasiliano chiamato a dimostrare di valere una panchina prestigiosa come quella della Juventus.

Probabili formazioni Juventus-Manchester City: Thuram torna titolare, Danilo a sinistra

Per quanto riguarda la formazione titolare l'allenatore bianconero non dovrebbe apportare troppe modifiche rispetto alla squadra che ha pareggiato per 2-2 contro il Bologna. In porta dovrebbe tornare Di Gregorio, la cerniera centrale sarà composta da Gatti e Kalulu con Savona a destra e Danilo a sinistra. Cambiaso potrebbe andare in panchina nonostante la distorsione alla caviglia rimediata nel match con i felsinei ma di certo non partirà titolare.

In mezzo la mediana a due sarà composta da Locatelli e Thuram che tornerà dal primo minuto dopo la panchina iniziale in campionato. Il tridente offensivo alle spalle di Vlahovic sarà composto da Conceiçao, Koopmeiners (che ha finalmente trovato la prima rete in bianconero in Serie A) ed Yildiz.

Davanti come unica punta agirà Dusan Vlahovic.

JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Savona, Kalulu, Gatti, Danilo; Locatelli, Thuram; Conceiçao, Koopmeiners, Yildiz; Vlahovic. All. Thiago Motta.

Manchester City in crisi nera

La Juventus viene da 4 pareggi consecutivi (Milan, Aston Villa, Lecce e Bologna) ma non sta di certo meglio il Manchester City, che nelle ultime 9 gare tra campionato e Champions League ha raccolto solo 3 pari e 6 sconfitte.

Nell'ultima gara europea, i Citizens hanno addirittura sciupato un vantaggio di 3 gol finendo per impattare sul 3-3 in casa contro il Feyenoord. Il momento insomma è nerissimo, complici anche i tanti infortuni della rosa. Nell'ultimo match pareggiato per 2-2 contro il Crystal Palace in Premier League mancavano, oltre a Rodri (stagione finita per lui per via della rottura del legamento crociato del ginocchio), anche John Stones, Nathan Aké, Manuel Akanji, Phil Foden e Mateo Kovacic.

Situazione insomma non troppo diversa da quella dei bianconeri che solo di recente stanno vedendo svuotarsi l'infermeria dopo aver giocato per quasi un mese e mezzo con 9-10 defezioni a partita.

Sia Juventus che City hanno 8 punti in classifica e necessitano di metterne in cascina ancora per garantirsi quanto meno l'accesso ai Play Off.

MANCHESTER CITY (4-3-3): Ederson; Walker, Akanji, Dias, Gvardiol; De Bruyne, Gundogan, Bernardo Silva; Doku, Haaland, Grealish. All. Guardiola.