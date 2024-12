Nelle scorse ore, l'ex calciatore Paolo Di Canio ha parlato a Sky Sport Football Club dell'importanza del centrocampista americano Weston McKennie negli schemi della Juventus di Thiago Motta. Di Canio si è poi concentrato sulle caratteristiche di Dusan Vlahovic e su quei compagni di reparto in attacco che potrebbero dare maggiore supporto al centravanti serbo.

Juventus, Di Canio: 'A questa squadra serve imprevedibilità, ecco perché McKennie è fondamentale'

L'ex calciatore Paolo Di Canio ha parlato della Juventus ai microfoni della trasmissione Sky Sport Football Club: "Con il City i bianconeri hanno fatto quello che dovevano, vale a dire difendersi bassi e ripartire.

La squadra di Guardiola si presta per essere affrontata cosi quando sta in forma, figuriamoci adesso che non lo è. Però, nella partita col Venezia la formazione di Motta deve rischiare qualcosa in più, magari proponendo una corsa diversa, un inserimento in più. Proprio per questo motivo, questa Juventus non può fare a meno di Weston McKennie. L'americano è quel calciatore che rompe gli equilibri avversari, e secondo me, Motta non gli dà neanche indicazioni, perché il centrocampista statunitense gioca d'istinto".

Di Canio si è poi focalizzato sulle caratteristiche di Dusan Vlahovic: "Il serbo è un giocatore non perfettamente funzionale per far girare la squadra ed i suoi meccanismi. Però, apprezzo un calciatore che fa spesso il primo gol della partita o che comunque segna reti importanti.

Dopodiché, Vlahovic potrebbe sfruttare il rientro di Nico Gonzalez, uno capace di mettere la palla tagliata dalla trequarti, piuttosto che gli assist di Conceicao, che tergiversa coi suoi dribbling e fa perdere il tempo di gioco al centravanti".

Juventus, i tifosi commentano le parole di Di Canio: 'Questa squadra deve mettere gli uomini al posto giusto'

Le parole di Di Canio hanno catturato l'attenzione di diversi tifosi sul web: "Il problema della Juventus non è il centrocampo, si tratta di mettere gli uomini al posto giusto. Koopmeiners deve giocare al posto di Douglas Luiz mediano e Douglas Luiz al posto di Koopmeiners come centrocampista", sostiene un utente su Youtube.

Un altro poi aggiunge: "Mantenimento di qua, mantenimento di lá, ma nonostante questo, non è una squadra impenetrabile. La Juve si concentra su questo, eppure i gol li subisce eccome. Guardando l'Inter dell'anno scorso, era una squadra che non aveva come priorità la gestione della palla, eppure subiva pochissimi gol".

Infine, un utente scrive: "In controtendenza, io dico che questa Juve giovane e rifondata è cambiata moltissimo dalle passate stagioni. Bisogna aver fiducia e dare il tempo di lavorare, sperando che lo si possa fare senza troppi infortuni simultanei".