La Juventus sta vivendo un momento complicato, con le critiche che si sono intensificate dopo il pareggio casalingo contro il Venezia. I bianconeri non trovano la vittoria in campionato dal 9 novembre, e la mancanza di risultati ha alimentato il dibattito attorno alla gestione di Thiago Motta. Tuttavia, nonostante il crescente malcontento, l’allenatore non è minimamente in discussione da parte della società. A rassicurare in questo senso è stato il giornalista del Corriere della Sera, Massimiliano Nerozzi, che tramite il suo profilo X ha dichiarato: “Thiago Motta si critica, ma non si discute (e non è in discussione, da parte del club)”.

La Juventus, dunque, continua a riporre piena fiducia nell’ex tecnico del Bologna.

Motta saldo sulla sua panchina

La scelta di puntare con decisione su Thiago Motta non è stata casuale. Il direttore sportivo Cristiano Giuntoli aveva infatti individuato Motta già nel gennaio 2024, quando le parti iniziarono a discutere un accordo poi formalizzato a partire dalla scorsa estate. La nuova gestione ha portato con sé una vera e propria rivoluzione a livello di rosa: la Juventus ha lavorato sul mercato per costruire una squadra in grado di rispecchiare le idee e la filosofia del nuovo allenatore. Dopo un avvio promettente, però, i bianconeri sono entrati in una fase di stallo, fatta di risultati non esaltanti e, soprattutto, di troppi pareggi.

Il pari contro il Venezia è stato l’ultimo campanello d’allarme, ma come spiegato da Nerozzi, Thiago Motta resta ben saldo sulla panchina. Il tecnico gode ancora della piena fiducia della società, che ritiene il progetto valido e destinato a dare i suoi frutti nel medio-lungo termine. Adesso, però, è necessario invertire immediatamente la rotta, sia per dissipare le critiche che per rilanciare le ambizioni della squadra.

La Coppa Italia per ripartire

Il primo appuntamento cruciale sarà la sfida di Coppa Italia contro il Cagliari, in programma domani, 17 dicembre. La Juventus è campione in carica della competizione e ha l’obbligo di confermare il proprio ruolo da protagonista, vincendo e convincendo per superare il turno. Questo match rappresenta un banco di prova importante non solo per la squadra, ma anche per lo stesso Thiago Motta, che dovrà dare segnali di ripresa concreti.

Per la gara contro il Cagliari, sono attesi alcuni cambi di formazione, ma la difesa non dovrebbe subire modifiche, data la limitata disponibilità di uomini in quel reparto. Saranno quindi confermati Savona, Gatti, Kalulu e Danilo, i soli giocatori a disposizione per comporre la linea arretrata. Per il resto della formazione, invece, è probabile qualche rotazione, con l’obiettivo di dosare le energie e recuperare giocatori importanti. Tra questi, Douglas Luiz e Nico Gonzalez, reduci da infortuni, potrebbero trovare spazio a gara in corso per aumentare la qualità in campo e ritrovare il ritmo partita.

La sfida contro il Cagliari sarà un crocevia fondamentale per i bianconeri. Vincere non è solo un obiettivo, ma una necessità per ridare fiducia all’ambiente, ai tifosi e, soprattutto, al progetto tecnico guidato da Thiago Motta. La Juventus deve rispondere presente.