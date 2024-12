La Juventus continua la preparazione in vista del delicato match contro il Bologna, in programma sabato 7 dicembre alle ore 18 presso l’Allianz Stadium. Per il tecnico Thiago Motta sono arrivate due ottime notizie: Dusan Vlahovic e Vasilije Adzic hanno ripreso ad allenarsi in gruppo e saranno a disposizione per la sfida contro i rossoblù. Mentre per quanto riguarda gli altri infortunati non ci sono novità e resta ancora da capire se qualcuno tra Douglas Luiz, Nico Gonzalez, Weston McKennie e Nicolò Savona.

Recuperi importanti

La presenza del bomber serbo è particolarmente attesa, considerato il suo peso specifico nell’attacco bianconero.

Vlahovic, fermo da circa 15 giorni, sarà valutato attentamente nei prossimi giorni per stabilire se sarà possibile schierarlo fin da subito o inserirlo gradualmente. Thiago Motta potrebbe optare per due soluzioni: far partire il centravanti titolare ma sostituirlo dopo un’ora di gioco, oppure preservarlo inizialmente e utilizzarlo come arma a partita in corso. La decisione sarà presa solo dopo aver verificato le sue condizioni fisiche negli allenamenti che precederanno la gara.

Anche quello di Vasilije Adzic, giovane trequartista montenegrino, è un rientro prezioso per la squadra, garantendo nuove opzioni in mezzo al campo. Con un calendario così fitto, il recupero di uomini chiave come Vlahovic e Adzic è fondamentale per affrontare i prossimi impegni con la massima competitività.

Thiago Motta e il suo staff sono consapevoli che sarà necessario gestire al meglio le forze per competere su così tanti fronti. Il recupero di giocatori chiave come Vlahovic sarà cruciale per mantenere alto il livello delle prestazioni, senza trascurare l’importanza di dare spazio ai giovani e a giocatori meno impiegati, che saranno fondamentali per affrontare al meglio questo periodo di impegni ravvicinati.

Sorteggio del mondiale per club

La Juventus è attesa da un tour de force nei prossimi mesi, con un calendario che la vedrà impegnata su cinque fronti: campionato, Coppa Italia, Europa, Supercoppa Italiana e Mondiale per Club. Quest’ultimo torneo, che si terrà a giugno, rappresenta una novità assoluta ed è un’occasione prestigiosa per la Vecchia Signora di mettersi in mostra a livello internazionale.

Il sorteggio della competizione è fissato per il 5 dicembre alle ore 19 italiane e si svolgerà a Miami. La Juventus, inserita in seconda fascia insieme all’Inter, conoscerà i nomi delle avversarie del girone e quindi inizierà a pianificare il percorso verso un trofeo che sarebbe storico per il club. Il girone sarà composto da quattro squadre e le prime due staccheranno il pass per proseguire la competizione. Le compagini che parteciperanno al Mondiale per club saranno 32.