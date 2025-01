Nelle scorse ore l'ex difensore della Juventus Danilo è stato intercettato all'aeroporto di Linate da alcuni giornalisti e ha parlato del proprio addio al club torinese, dei tifosi bianconeri e dell'attaccamento che prova ancora oggi verso i colori del club piemontese.

Danilo: 'Questa squadra sarà sempre rappresentata dai tifosi e non dai dirigenti'

L'oramai ex difensore della Juventus Danilo è stato intercettato da alcuni giornalisti all'areoporto di Linate e parlando del suo addio al club bianconero ha lanciato una frecciatina allo staff dirigenziale della Vecchia signora: "Ho ricevuto tantissimo affetto in questi giorni dai tifosi bianconeri.

Sono loro la Juventus, non la dirigenza né tantomeno i calciatori. È sempre stato cosi e sarà sempre cosi".

Sul proprio commiato Danilo ha poi aggiunto: "L'ho scritto per salutare la gente e lo stadio e per andare via in modo diverso. Io porto via solo bei ricordi perché a Torino sono stato 5 anni e mezzo e sicuramente sono cresciuto come persona, come uomo e come calciatore".

Sulle motivazioni del suo divorzio improvviso con la Juventus, il difensore ha riferito: "Non sono domande che devono essere fatte a me, perché io mi sono sempre messo a disposizione ed ho lavorato con costanza. Una prova di questo è il rapporto che ho avuto fino all'ultimo giorno con i ragazzi dello spogliatoio, una cosa che mi porterò per sempre.

Poi sulle scelte che fanno l'allenatore e la società non le posso incidere".

Danilo ha aggiunto: "Io non ho rimpianti per come è andata perché come ho detto ho sempre dato la mia massima disponibilità dal primo all'ultimo giorno. Mi dispiace sicuramente di non aver avuto la possibilità di salutare la gente allo Stadium però io ho la coscienza pulita".

Infine il difensore citando un ricordo che porterà con se della Juventus ha detto: "Ci sono stati tanti momenti sia belli che brutti però io porto nel cuore quello dopo la sconfitta col Maccabi. Avevamo il derby subito dopo e ci siamo ricompattanti come squadra, come una famiglia. Quello che è sempre stata la Juventus ma che adesso manca a questa squadra".

Juventus, i tifosi commentano le parole di Danilo: 'Ha ricevuto un trattamento indegno'

Le parole di Danilo hanno catturato l'attenzione di una vasta platea bianconera: "Il trattamento ricevuto da Danilo è indegno da parte di una società seria. Non si è mai visto cacciare un capitano a metà stagione. Danilo per l'uomo che è, per l'attaccamento che ha sempre dimostrato, non ultimo rinnovando durante il periodo più buio di questa società, meritava un finale diverso" scrive un utente su Youtube.

Un altro poi aggiunge: "Ultimo vero simbolo juventino nel gruppo e nella società, spiace salutarlo così. Grazie di tutto Danilo".