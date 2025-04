Nelle scorse ore il giornalista Romeo Agresti ha registrato un video sul proprio canale YouTube tornando su un argomento sempre molto caldo nel mondo Juventus, le cessioni dei giovani effettuate negli scorsi mesi. Nello specifico Agresti ha parlato di quella molto criticata di Dean Huijsen, finito al Bournemouth per 15 milioni più bonus, e di quella di Matias Soulé, passato alla Roma per 25 milioni più bonus.

Juventus, Agresti duro: 'La cessione di Huijsen per pensiero e soldi è stata un disastro'

Il giornalista Romeo Agresti è tornato a parlare di due delle cessioni che più hanno fatto discutere in casa Juventus nella scorsa estate: "Ci siamo privati di Huijsen e Soulé per autofinanziare i grandi colpi del mercato estivo 2024, ovvero Nico, Koopmeiners e Douglas Luiz, sebbene quest'ultimo sia entrato in un maxi scambio dove siamo riusciti anche a valutare il valore dei cartellini di Barrenechea e Iling.

Potessimo tornare indietro lo rifaremmo? Probabilmente no. Però, quando arrivi ad aprile è facile dare giudizi, quando agisci in tempo reale invece devi rischiare e noi abbiamo rischiato maluccio. Perché dico maluccio? Perché per Huijsen, secondo me, a livello proprio di pensiero e di soldi portati a casa è stato un disastro".

Agresti ha proseguito: "A prescindere dal fatto che questo ragazzo fosse pronto o non pronto per giocare in pianta stabile con la Juventus, resta il fatto che è un giocatore diventato molto mediatico e quindi anche se non dovesse fare bene in questa parte finale del campionato in Premier col Bournemouth, comunque c'è una clausola rescissoria, credo attorno ai 60 milioni di euro.

È un giocatore che non so se andrà via al prezzo della clausola, ma andrà via sicuramente a una cifra superiore rispetto a quella portata in cassa dalla Juve, cioè 15 milioni più 3 di bonus".

Il giornalista ha concluso: "Discorso diverso va fatto per Soulé, perché l'argentino in questa stagione ha faticato tremendamente ad emergere nella Capitale.

Sicuramente non gli ha giovato quanto accaduto con il doppio esonero, prima di De Rossi e poi di Juric, ma ora grazie a Claudio Ranieri sta lentamente riemergendo. Detto questo, la Juve con la sua cessione ha incassato circa 30 milioni di euro e non penso che sia stata una trattativa di cui potersi lamentare troppo".

Juve, i tifosi rispondono ad Agresti: 'Uno dei problemi di questa società è non saper vendere'

Le parole di Agresti hanno catturato l'attenzione di tantissimi tifosi della Juventus sul web: "Il problema della Juve non è comprare ma vendere. Sono anni che non viene venduto qualcuno facendo una bella operazione sotto tutti i punti di vista" scrive un utente su Youtube. Un altro aggiunge: "Il tutto risulta disastroso perché con quei soldi abbiamo preso un morto di sonno e un discreto giocatore con una carriera falcidiata dagli infortuni".