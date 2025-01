Il detto popolare dice che l'Epifania tutte le feste porta via, ma quest'anno per Milan o Inter porterà un trofeo nella calza. Le due squadre meneghine si giocheranno alle ore 20 del 6 gennaio a Riyad la finale di Supercoppa Italiana. L'Inter in semifinale ha eliminato l'Atalanta mentre il Milan ha eliminato in rimonta la Juventus. L'Inter non ha bisogno di grossi stimoli e si presenta da grande favorita per mettere in bacheca un nuovo trofeo. Le gare secche però sono sempre delle opportunità per le squadre sfavorite e il Milan in questo caso vuole dimostrare al mondo intero che il nuovo corso è già effettivo.

Mentre la squadra di Simone Inzaghi in semifinale ha chiuso e dominato la squadra allenata da Gasperini, il Milan nella prima ora di gioco ha subito la squadra allenata da Thiago Motta uscendo però con grinta e compattezza a ribaltare il risultato e a qualificarsi in finale. Due big d'attacco, uno per parte non saranno titolari per problemi muscolari ma dovrebbero essere recuperati dato che potranno andare in panchina. Si tratta di Marcus Thuram e di Rafael Leao. Per il francese il posto di coppia in attacco con Lautaro sarà occupato molto probabilmente da Mehdi Taremi. Per la prima volta Conceicao ritroverà l'attaccante ex Porto da avversario. Il tecnico del Milan dovrebbe sostituire Leao sempre il giovane con Alex Jimenez viste le assenze di Noah Okafor e di Samuel Chukwueze.

Nell'inter viste le assenze difensive di Pavard e Francesco Acerbi, la linea a tre dovrebbe essere confermata con Bisseck, De Vrij e Bastoni. La linea a 5 di centrocampo dovrebbe essere quella dei titolarissimi con Denzel Dumfries a destra, Federico Dimarco a sinistra, Hakan Calhanoglu regista con Henrick Mikhitaryan e Nicolò Barella a completare il reparto centrale.

Nel Milan di Sergio Conceciao dovrebbe essere confermata la coppia difensiva Malick Thiaw e Fikayo Tomori con gli esterni, apparsi in grossa difficoltà contro la Juventus, Emerson Royal a destra e Theo Hernandez a sinistra. A centrocampo la linea potrebbe essere a 4 con Yunus Musah che dovrebbe prendere il posto di Ismael Bennacer e aggiungersi a Yassuf Fofana e Tijani Reijnders con Jimenez esterno offensivo.

Christian Pulisic e Alvaro Morata dovrebbero completare la lista degli undici giocatori che scenderanno in campo.

Sarà l'Inter a vincere la sua nona Supercoppa Italiana o sarà il Milan a raggiungere il numero di supercoppe Italiane dei cugini? Dal 2021 è un dominio nerazzurro, mentre il Milan non vince una supercoppa italiana dal 2016 quando ai rigori battè la Juventus dopo che i tempi regolamentari finirono in pareggio grazie ai gol di Giorgio Chiellini e Giacomo Bonaventura.

A dirigere l'incontro sarà l'arbitro Simone Sozza della sezione CAN di Seregno. In campo sarà aiutato dagli assistenti: Carbone e Tegoni. Il quarto uomo sarà Fabbri. Dalla sala VAR invece agiranno Marini con l'assistenza di Doveri.

Inter la lista dei convocati per la finale di Supercoppa Italiana:

Portieri: Calligaris, Martinez, Sommer

Difensori: Aidoo, Alexiou, Carlos Augusto, Bastoni, Bisseck, Darmian, De Vrij, Dumfries, Palacios

Centrocampisti: Barella, Buchanan, Calhanoglu, Dimarco, Frattesi, Mikhitaryan, Zielinski;

Attaccanti: Arnautovic, Correa, Lautaro, Taremi, Thuram.

La lista dei convocati di Sergio Conceicao per la finale di Supercoppa Italiana:

Portieri: Maignan, Sportiello, Raveyre, Torriani

Difensori: Calabria, Emerson, Gabbia, Thiaw, Tomori, Pavlovic, Theo, Jimenez, Terracciano, Bartesaghi

Centrocampisti: Reijnders, Fofana, Bennacer, Musah, Loftus-Cheek, Zeroli, Vos;

Attaccanti: Morata, Leao, Pulisic, Abraham, Camarda, Jovic, Traorè