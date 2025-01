Un nuovo rinforzo è in arrivo per la Fiorentina, ci sarebbe infatti l'accordo totale con il Napoli e con l'entourage di Michael Folorunsho. L'annuncio è stato dato dal giornalista esperto di Calciomercato Gianluca Di Marzio, secondo il quale il centrocampista italiano svolgerà le visite mediche con i viola nella giornata di venerdi, per poi aggregarsi alla rosa di Palladino. Un innesto importante per la Fiorentina che aggiunge qualità e forza fisica in mezzo al campo, un occasione per il giocatore di mettersi in mostra dopo il poco minutaggio totalizzato in questa prima parte di stagione nel Napoli.

L'accordo tra Napoli e Fiorentina: cifre e formula

Dopo l'interesse della Fiorentina per il centrocampista di proprietà del Napoli Michael Folorunsho, in queste settimane la trattativa è entrata nel vivo fino ad arrivare all'accordo totale tra le parti.

Gianluca Di Marzio tramite il proprio sito internet afferma infatti che: "Il giocatore si trasferirà alla Fiorentina con la formula del prestito oneroso con diritto di riscatto fissato a 8 milioni di euro, giovedi sera arriverà in città e la mattina seguente svolgerà le visite mediche".

Se tutto verrà confermato il tecnico viola Raffaele Palladino avrà a disposizione un giocatore duttile che può essere impiegato in più ruoli del centrocampo e portare caratteristiche diverse da ciò che l'allenatore della squadra toscana ha attualmente a disposizione.

La carriera di Folorunsho, dalla Serie C alla nazionale maggiore

Michael Folorunsho inizia la sua carriera nelle giovanili della Lazio, dove milita per due stagioni, prima di passare in Serie C al Virtus Francavilla. Si fa notare dal Napoli che decide di investire un milione di euro per acquistarlo nell'estate del 2019. Inizia poi il suo percorso con vari prestiti: al Bari in Serie C, alla Reggina e al Pordenone in Serie B e poi nuovamente al Bari in cadetteria.

Arriva poi per lui l'occasione in Serie A nuovamente in prestito, a Verona. La fiducia della squadra veneta viene ripagata con una stagione positiva del centrocampista, che segna cinque goal decisivi per la salvezza. Delle prestazioni che valgono al calciatore la convocazione nella nazionale italiana di Luciano Spalletti, dove ha esordito nell'amichevole contro la Bosnia dello scorso 6 Giugno 2024, venendo anche convocato agli Europei 2024, dove scende in campo nel finale della partita vinta contro l'Albania sul risultato di 2-1.

In questa prima parte di stagione con il Napoli invece Folorunsho ha messo insieme sei presenze in Serie A.