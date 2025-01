"Per la Juve è un’annata difficile, forse le speranze erano di fare un cammino diverso rispetto a quello visto fin qui. Per esperienza so che l’eliminazione in semifinale contro il Milan è qualcosa che non può essere preso alla leggera e pesa all’interno del percorso": è questo uno dei passaggi dell'intervista rilasciata dall'ex difensore della Juventus Ciro Ferrara a Il Corriere della Sera a proposito del momento dei bianconeri e della sconfitta maturata in Supercoppa contro i rossoneri, ieri vincitori del trofeo.

Ferrara: 'Motta deve migliorare la comunicazione'

Ferrara ha in primis puntato l'attenzione sullo stile di comunicazione di Thiago Motta, evidenziando la necessità di trasmettere messaggi più chiari all'ambiente: "Non mi è piaciuta la dichiarazione che la vittoria non deve essere un’ossessione. Alla Juve la vittoria è sempre stata un obbligo, è il DNA del club. A me fu detto così".

Passando ad argomenti più squisitamente da campo Ferrara ha mostrato di avere le idee chiare: "Motta sta incontrando delle difficoltà. È stato mandato via un tecnico vincente, che praticava un calcio vincente ed è stato fatto perché si voleva il bel gioco. Conceicao è arrivato al Milan e la prima cosa che ha detto è che a lui interessa fare un gol più degli avversari, ha specificato insomma il percorso da intraprendere.

A Thiago si chiedono 4 cose: deve entrare in Champions, lottare per lo scudetto, portare a casa un trofeo e giocare bene. Il problema sta nelle aspettative che sono state create, anche da voi".

Troppa pressione dunque che spesso blocca la Juventus, che in campionato non ha mai perso arrivando però a pareggiare ben 11 incontri: "Certe vittorie bisogna volerle fortemente e stare attaccati al gruppo di testa è fondamentale, anche come stimolo all’interno dello spogliatoio.

È vero che ci sono annate in cui le cose non vanno come vorresti, ma la Juve ha investito tanto sul mercato: la gente si aspetta qualcosa in più".

I numeri di Thiago Motta sulla panchina della Juventus

La sconfitta nella semifinale di Supercoppa Italiana ha sancito per l'ennesima volta un percorso fin qui a tinte chiaro-scure per la Juventus.

Sotto la guida di Thiago Motta in Serie A, i bianconeri hanno ottenuto 7 vittorie contro Como, Hellas Verona, Genoa, Lazio, Udinese, Torino e Monza e 11 pareggi: al momento occupano il quinto posto in classifica a quota 32 punti, a 3 lunghezze dalla Lazio quarta che ha però una partita in più.

Decisamente più positivo il percorso in Champions League dove la Juventus è ormai vicina a centrare i Play-off: i bianconeri sono infatti al quattordicesimo posto con 11 punti in 6 partite e sperano, con due vittorie nelle ultime gare, di poter addirittura centrare uno slot tra le prime 8 che vorrebbe dire qualificazione diretta agli Ottavi di Finale.