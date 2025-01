Dopo il derby pareggiato contro il Torino, in casa Juventus ci sono state delle polemiche sui social riguardanti Nicolò Fagioli: dopo un breve video che mostrava il centrocampista, visibilmente deluso per essere rimasto in panchina per tutta la partita, mentre rientrava negli spogliatoi dello stadio Grande Torino. Nel video, Fagioli non rispondeva all'invito dello staff di Thiago Motta a partecipare agli esercizi post-partita previsti per i giocatori che non avevano giocato. Nelle scorse ore lo stesso centrocampista bianconero è intervenuto su X per dare la propria versione.

Su X la spiegazione del calciatore: 'Inutile creare polemiche'

Per chiarire la situazione, Nicolò Fagioli ha usato il suo profilo X e Instagram, scrivendo: "Inutile creare polemiche dove non esistono. Escono video dove scrivono che mi sono rifiutato di correre a fine partita. Informatevi bene prima di scrivere cose non vere".

Poi ha proseguito: "A fine partita sono andato a prendere guanti e capellino per poi uscire e fare la corsa con i miei compagni... Per poi infine andare a regalare la maglia e i pantaloncini ai nostri tifosi presenti allo stadio".

I numeri di Fagioli con la Juventus

Nicolò Fagioli, cresciuto nel settore giovanile della Juventus, ha mostrato grande potenziale sin dal suo esordio in prima squadra.

Dopo un’esperienza in prestito alla Cremonese, dove ha contribuito alla promozione in Serie A, Fagioli è tornato alla Juventus nella stagione 2022/2023, affermandosi come uno dei giovani più promettenti della rosa, mettendo insieme 26 presenze e tre reti in Serie A, 8 gettoni nelle competizioni europee e tre apparizioni in Coppa Italia.

La seconda stagione in pianta stabile di Fagioli a Torino è stata caratterizzata dalla squalifica per il caso scommesse, pertanto è sceso in campo solo 8 volte in campionato.

In questa terza stagione in bianconero ha finora messo insieme 15 presenze in Serie A e 4 in Champions League.

Le voci di mercato su Nicolò Fagioli: interesse del Napoli e di club inglesi

Nicolò Fagioli è al centro di alcune voci di mercato in questa sessione invernale che lo accostano al Napoli ma anche ad alcune squadre della Premier League.

La Juventus valuta il suo cartellino intorno ai 25-30 milioni di euro, cifra che rappresenterebbe una plusvalenza significativa, essendo un prodotto del vivaio. Tuttavia, il giocatore preferirebbe restare a Torino e continuare la sua crescita con la maglia bianconera.