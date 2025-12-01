L'infortunio di Dusan Vlahovic può aprire nuovi scenari di mercato in casa Juventus e la dirigenza starebbe sondando diversi profili. Tra questi c'è anche quello di Fabio Silva, attaccante portoghese che potrebbe lasciare il Borussia Dortmund a gennaio.

Juve, possibile sondaggio per Fabio Silva

Il portoghese classe 2002 non è riuscito a ritagliarsi uno spazio importante al Dortmund, collezionando solo sei presenze in questo inizio di stagione. Pertanto, starebbe valutando l'addio per giocare con maggiore continuità ed avere un ruolo importante nella seconda parte dell'annata.

Stando ad alcuni rumors, la Juventus sarebbe alla finestra e potrebbe decidere di intavolare una trattativa con il club tedesco già a gennaio. Una trattativa che appare difficile vista, la volontà del club bianconero di impostarla sulla base di un prestito con eventuale diritto di riscatto, mentre il Dortmund valuterebbe solo una cessione a titolo definitivo attorno ai 25-30 milioni. Al momento quindi non si può parlare di un affare concreto, ma di un'idea e di un sondaggio da parte della Vecchia Signora che potrebbe svilupparsi nei prossimi mesi.

Fabio Silva rappresenterebbe un buol profilo per rinforzare il reparto offensivo, vista la volontà della dirigenza di non investire una cifra importante a gennaio.

Il portoghese potrebbe ricoprire sia il ruolo di prima e seconda punta, ma anche di esterno in caso di passaggio al 4-3-3, modulo molto caro a Spalletti.

Juve e Napoli monitorano Ederson

Un altro reparto che potrebbe subire delle variazioni è il centrocampo. La dirigenza juventina infatti sta monitorando diversi profili per rinforzare la mediana, che possano inserirsi al meglio nello scacchiere tattico di Spalletti. Uno dei nomi che resta nei radar della Vecchia Signora è quello di Ederson che potrebbe lasciare l'Atalanta già a gennaio.

Le parole dell'entourage del centrocampista brasiliano hanno aperto a uno spiraglio già nel mercato invernale e i bianconeri che potrebbero provare l'offensiva.

L'Atalanta non fa però sconti dal punto di vista del cartellino e chiede una cifra attorno ai 35-40 milioni, certamente inferiore rispetto ai 60 della scorsa estate, ma comunque importante. Una cifra che la Juventus potrebbe ricavare da qualche cessione come quella di McKennie o di Locatelli, che continua ad essere un obiettivo del Marsiglia di Zerbi. Oltre però alla richiesta economica del club bergamasco, la Vecchia Signora deve guardarsi dall'interesse di altri top club europei ma soprattutto italiani, come il Napoli che - complice gli infortuni di Anguissa e De Bruyne - starebbe valutando il profilo di Ederson per rinforzare la propria mediana.